Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Bayraktar: "Şu an gündemimizde bir zam planlaması yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor. Bakan Bayraktar'ın açıklamaları özetle şöyle: Nadir toprak elementlerine ulaşmak çok önemli. Dünyada çok önemli bir kırılma dönemindeyiz. Fiili çatışmalar, ticaret savaşları gibi. Dünyada yeni bir düzene doğru ilerliyoruz. Geçen hafta herkesi şoke eden bir elektrik kesintisi yaşandı. Herkesin gözü arz güvenliğine çevrildi.

Türkiye biliyorsunuz enerjiyi dışarıdan karşılıyor. Enerji diplomasisini biz enerji güvenliğimizin en önemli yeri olarak kullanıyoruz. Son zirvede 14 ülkeden katılım gerçekleşti. Bu aslında bize şunu söylüyor: Türkiye enerjide bir merkez ülke. Türkiye 3 şey ile merkez birinci olarak coğrafi konumu. 2. olarak Türkiye'nin iktisadi büyüklüğü. Üçüncüsü ise muazzam bir alt yapı yatırımı ile.

SOMALİ'DEKİ ÇALIŞMALAR

Biz petrol ve doğal gaz aramacılığında 2016'dan sonra çok farklı bir süreç başlattık. Dedik ki biz kendi ekipmanımızla, kendi yetişmiş insan kaynağımızla yapacağız dedik. Biz bu işte Türkiye Petrolleri olarak, uluslararası standartlar neyi gerekiyorsa onu yapacağız diyerek uygulamaya başladık. Memleketimizde yaptığımız keşiflerin arkasında çok ciddi çalışmalar var. Bizler sondaj çalışmaları netice vermemişken Somali'de bir şey bulduk dememiz doğru olmaz.

Bazı FETÖ'cü hesaplar Türkiye'de Somali'de sömürgeci bir varlık gösteriyor gibi göstermeye çalışan paylaşımlar yaptı. Hiç kimse yokken, tüm dünya Somali'yi terk ettiğinde biz onlara yardım elimizi uzattık, uzatmaya da devam ediyoruz. Somali'nin denizlerinde petrol ile ilgili bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Türkiye 2016'da ortaya koyduğu stratejiyi uluslararası bir alana taşımız oldu. Bir sismik çalışmayı yapmadan bir rezerv açıklamıyoruz. 2020'de biz Karadeniz gazını açıklarken bazı yabancı haber kanalları olduğundan fazla açıkladılar. Biz artık bunlara alıştık. Biz büyük bir ciddiyet ile bu çalışmaları yürütüyoruz. Burada ciddi bir hidrokarbon potansiyeli var.

IRAK HEYETİ İLE GÖRÜŞME

Irak bizim en doğal ortağımız. Her alanda iş birliği yapabileceğimiz yaptığımız bir ortak. Enerji üzerinde 3 konuya bakıyoruz. Bir tanesi petrol üretimi. Bizim Irak'taki santrellere doğal gaz ihraç etmemiz. Elektrik konusunda da ciddi bir iş birliğimiz var. Bunu da artıracağız. Enerji bu ilişkilerin merkezinde. 19 aydır hat açık ve Bağdat ve Erbil arasında görüşme var. Şu an orada bir akış yok. Kalkınma yolu bir enerji yolu haline de gelebilir. Önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili adım adım sonuç alırız.

Hem Bağdat hem Erbil ile her konuyu görüştük. Bize ne düşerse onu yaptık. Hala aynı noktadayız. İki tarafın irade koyması gerekiyor. Ümit ediyorum bu ziyaret sonrasında daha olumlu adımlar görürüz. Türkiye Irak'ta doğal gaz-petrol üretiminde daha fazla rol oynayacak.

"SURİYE'YE 3 AYIN İÇİNDE DOĞAL GAZ VERECEĞİZ"

Suriye'ye önümüzdeki 3 ay içinde doğal gazı Kilis'ten vereceğiz. Bu doğal gaz Halep'teki santralde elektrik üretmek için kullanılacak. Buradan tedariği yapmış olacağız. Yılda 2 milyar metre küpe kadar gidebilecek bir ihracat söz konusu olacak.

Biz Suriye ile alaklı hep dedik ki Suriye'deki hayatın normalleşmesi, toprak bütünlüğü bizim için önemli. Türkiye'deki 3 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin oraya dönüşü ile alakalı en önemli beklentileri oradaki hayatın normalleşmesi. Suriye'nin mevcut kaynaklarını ekonomiye kazandırması lazım. Suriye'nin 13 yıllık savaştan sonra bütün alt yapısı bitmiş durumda. Alt yapı bakanları da ilk ziyaretlerini de bizim ülkemize yaptı. Suriye'de neredeyse her kapıda jenaretör var. Mobil şekilde elektrik üretmeye çalışıyorlar. Suriye'nin maden, gaz kaynaklarını onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ekonomiye katmamız lazım. Biz burada üretimi artıralım, Suriye'nin farklı olabilecek kaynaklarını devreye alalım diye önerilerimizi yaptık.

AVRUPA'DAKİ ENERJİ KRİZİ

Olayı yakından takip ediyoruz. Herkesi aydınlatıcı bir cevabı hala onlar da vermedi. Bizim gördüğümüz hiçbir unsuru eleyemiyoruz. Siber saldırı kesinlikle olmamıştır diyemeyiz. Sistemde çok dengeli bir üretim yoktu o gün İspanya'da. Mutlaka sizin üretim sepetinizde dengeli bir dağılım olması lazım. Siz tek kaynak istiyorum, sadece yenilenebilir olsun derseniz çok ciddi bir zorluk yaşıyorsunuz. Onların tabi resmi açıklamasını beklemek lazım. Bu sistem işletmesinde bu kadar yenilenebilir enerjinin sağlanamadığını görüyoruz. Elektriğin ve enerjinin hayatımızda ne olduğunu gördü herkes bu kriz ile. Bu kadar dijitalleşen bir dünyada bunsuz bir hayat yok. Herkesin çok daha uyanık olması gereken bir dönemdeyiz.

"GÜÇLÜ VE DİNAMİK BİR ELEKTRİK SİSTEMİMİZ VAR"

Bizim şu an dengeli bir sistemimiz var. Dünkü açılışta yeni bir gücü devreye aldık. Avrupa'daki bazı ülkelerdeki kurulu gücü devreye almış olduk. Bizim Akkuyu gibi yerleri, kömür santralleri gibi yerleri sistemde tutabilmemiz gerekiyor ileride sıkıntı yaşamamak için. Dünya sürekli değişiyor. Tehditler ve saldırılar farklılaşıyor, değişiyor. Çok dinamik çok güçlü bir elektrik sistemimiz var.

"ÜLKELER TÜRKİYE İLE ORTALIK YAPMAK İSTİYOR"

Pakistan'daki görüşmemizde Cumhurbaşkanımız hemen Bakan Alparslan Bey yeniden gelecek dedi. Pakistanlı bir yerel ortağımız var. Bir devlet şirketi. Neden Türkiye Petrolleri? Bu da yine denizlerde geldiğimiz noktayı gösteriyor. Şu an dünyadaki 6. firma Türkiye Petrolleri. Böyle bir filo ile, bir taraftan da Karadeniz'deki keşif ile birlikte bu ülkeler Türkiye ile ortaklık yapmak istiyorlar.

Şu an Avrupa Rusya'dan bir tek Türk Akım Boru Hattı'ndan alıyor. Avrupa söylemese de bu böyle biz Avrupa'nın gaz,elektrik ihtiyacı için önemli olmaya devam edeceğiz. Bizim ortaya koyduğumuz siyasi irade de önem arz ediyor.

"14 FARKLI BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Gabar'da üretim 80 bin varili buldu. En üst seviyelere doğru yaklaşıyoruz. Biraz daha gidecek yolumuz var 90-100 bine ulaşacağını düşünüyoruz. Biz inanıyoruz ki Gabar bölgesi, Şırnak, 14 farklı bölge tespit ettik. Bu alanlarda da arama faaliyetleri yapıyoruz. Bütün bunlardan netice alabiliriz. 100 bin varilin de üzerine çıkar böyle olursa. Biz o bölgeyi terörden arındırdığımız için bu keşiftleri ve üretimleri yapabildik. İnanıyorum ki terörsüz Türkiye ile birçok potansiyel hayata geçecek.

Karadeniz'deki üretim de gayet iyi gidiyor. 13-14 ay sonra 20 milyon metreküplere gelmeyi hedefliyoruz. Bunun için bir yüzer platformumuz var Çanakkale'de. Karadeniz'deki yeni keşif ile çalışmalarımız devam ediyor. 3 gemi üretimde çalışıyor, 1 gemimiz ise arama çalışmalarına devam ediyor. Bizden talep edilmesi halinde filomuzu da geliştireceğiz.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE HEDEF

Bizim tabi ilk yaptığımız arz güvenliğimizi sağlamak. Çok önemli bir ithalat yapıyoruz ve çok önemli bir ithalat faturası ödüyoruz. Maalesef bu ekonomideki orta gelir tuzağından çıkamıyoruz. Bizim yaptığımız tüm bu çalışmaların özünde Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını sağlamak, bütün hedef bu. Bunu sağlamak için güneşimiz var, rüzgarımız var. Bütün bunları devreye almamız lazım ancak İspanya gibi değil. Daha dengeli şekilde hareket etmemiz lazım. Benim Türkiye'deki 85 milyona 7/24 elektrik götürmem lazım. Bizim arayışımız Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa ulaşma hedefi.

'DİYARBAKIR'DA POTANSİYEL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Yatay sondaj ve çatlama yöntemini en iyi uygulayan şirketlerden biri bizim ortağımız. Diyarbakır'da sondaj faaliyeti gerçekleştireceğiz. Burada kayaların arasına sıkışmış şekilde doğal gaz olduğunu düşünüyoruz. Çok özenli dikkatlı bir şekilde bu çalışmayı yürütüyoruz. Trakya'da da önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Bu da Türkiye'yi oyun değiştirici yapacak bir rezerv olabilir. Bölgenin potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyoruz.

"DEPREM ANINDA GAZIN KESİLMESİ GEREKİYOR"

Bir depremde sizin ana iletim hatlarınızın ayakta kalması önemli. Bunun için her dönemde çok ciddi bir hazırlığımız var ve dayanıklı bir alt yapımız olduğuna inanıyoruz. Böyle bir şey olduğunda deprem kaynaklı doğal gaz kaynaklı bir yangına dönüşmemesi üzerine bir çalışma. Deprem anında gazın kesilmesi gerekiyor bu riski bertaraf etmek için. Bizim enerji sistemimiz maalesef büyük bir sınavdan geçti. 6 Şubat depremlerini yaşadık. 11 il, defasa bir coğrafya bütün sistem çöktü. Ama biz kısa sürede elektriği oralara verebildik. Çalıştığımız AFAD ile birlikte yürüttüğümüz konular. Yine depremlerden sonra madencilerimizle daha profesyonelce, daha organize şekilde, daha kurumsal olarak bir takım çalışmaları yaptık.

"DEVLET OLARAK VATANDAŞLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

1,2 milyon hane, belli tüketimin üzerinde tükeyim yapan ve bizim destek dışı bıraktığımız grup. Abonelerimizin yüzde 3'ünü kapsıyor yani maaliyeti de ödeyen vatandaşların oranı. Biz devlet olarak ihtiyacı olan olmayan herkese destek veriyoruz. Sosyal adalet gereği Şubat ayından itibaren böyle bir uygulama yaptık. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar bundan istifade etmeli dedik. Şu an vatandaşımızın yüzde 50'sini devlet ediyor. Doğal gazda faturanın yüzde 70'ini neredeyse devlet karşılıyor. Doğal gazda da aynı sistemi uygulamak istediğimizi ifade ettim. Devlet olarak desteğe devam ediyoruz, edeceğiz de.

Şu an bir zam planlaması yok. Zam da demiyoruz aslında desteğin azaltılması diyoruz. Sürdürülebilir bir desteği yapmaya devam edeceğiz."