Enerji verimliliği yönetmeliğinde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Enerji verimliliğine yönelik hizmetler kapsamında, gerekli şartları taşıyan üniversite ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için, tüzel kişilere de sanayi veya bina ve hizmetler sektörlerinde faaliyet yürütebilmeleri için 5 yıl süreli yetki belgesi verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerekli şartları taşıyan üniversite ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için bakanlık tarafından yetki belgesi verilecek.

Yetki belgesi almak isteyen üniversite ve meslek odaları her yıl nisan ve ekimde bakanlığa başvuracak. Bakanlık ihtiyaca ve sektörel gelişime bağlı olarak gerek görmesi halinde ilave başvuru tarihleri ilan edebilecek.

Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere de bakanlık veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi veya bina ve hizmetler sektörlerinde faaliyet yürütmek üzere yetki belgesi verilecek.