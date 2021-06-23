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Enerjide acele kamulaştırma kararları

23.06.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar;

Buna göre, Ankara, Karabük, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te tesis edilecek "Başayaş KÖK-Yeni Uluyol KÖK Enerji Nakil Hattı", "Kahyalar KÖK-Karaağaç KÖK Enerji Nakil Hattı", "Sarıçam-Ayvalı Enerji Nakil Hattı", "8Q6803 Eski Azaplı KÖK-A. Çıyanlı Enerji Nakil Hattı" ve "8G4029 Suboyu KÖK-Kanarya KÖK Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyeti şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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