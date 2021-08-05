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Enerjide acele kamulaştırma kararları

05.08.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay, Karabük, Konya, Ankara ve Gaziantep'de gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Hatay, Karabük, Konya, Ankara ve Gaziantep'de gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'da "Orhangazi-Bitişik-Kaledibi Enerji Nakil Hattı" ile "Aydınbahçe-Yeşiltepe-Karacurun Enerji Nakil Hattı", Karabük’te "Cumayanı KÖK-Ocasak KÖK Enerji Nakil Hattı", Konya’da "Yeni Alibeyhüyüğü DM ve İrtibatları Enerji Nakil Hattı", Ankara’da "Kozayağı DM-Çiftlik DM ENH ve Çiftlik KÖK-Akbörk KÖK Enerji Nakil Hattı" ve Gaziantep’te "Karavaiz DM-Taşdeğirmen Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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resmi gazete Gaziantep Ankara Hatay Konya Karabük
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