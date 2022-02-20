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Enerjide dev adımlar! Bakan Dönmez duyurdu: 'Devreye alacağız'

20.02.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den enerji alanında dev adımlar gelmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız" dedi.Dönmez, Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasite artırma çalışmalarının tamamlanmasıyla gelecek yıl iki tesisin toplam kapasitesinin 10 milyar metreküpe ulaşacağını bildirdi.

Enerjide dev adımlar! Bakan Dönmez duyurdu: 'Devreye alacağız'

Bakan Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Tesisin doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin bilgi alan Dönmez, Silivri açıklarında yer alan sondaj platformunu da ziyaret etti.

Dönmez, AA muhabirine, yer altı gaz depolama tesislerinin doğal gazın arz güvenliğinde kritik önem taşıyan stratejik alt yapı tesisleri olduğunu söyledi.

Özellikle talebin yoğun olduğu kış günlerinde yazın depolanan doğal gazın bu tesisler aracılığıyla sisteme geri verildiğini aktaran Dönmez, bu şekilde arz talep dengesinin sağlandığını anlattı.

Dönmez, yaklaşık iki yıl önce mevcut doğal gaz depolama kapasitesini artırmaya yönelik başlatılan çalışmalara ilişkin, "2,8 milyar metreküplük depolama kapasitesini bu çalışmalarla 4,6 milyar metreküpe çıkaracağız. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de devam eden bir çalışmamız var. Orada şu anda 1,2 milyar metreküplük depolama kapasitemiz var. Orası da 2023 yılında 5,4 milyar metreküpe çıkmış olacak. Toplamda iki depolama tesisinin kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak ve ülkede tükettiğimiz gazın yaklaşık yüzde 20'sini bu tesislerde depolayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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'BU YIL İÇİN İÇİN DE TAMAMYALACAĞIZ'

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında yüksek teknolojili bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Sadece bu platformda 115 çalışanımız var. Diğer platformda da 115 çalışanımız var. Burada kullanılan sondaj teknikleri son teknolojiye göre yapılıyor. Yerin yaklaşık 2 bin metre altına inerek rezervuar alanını, depo alanını geliştiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın büyük kısmı da yerli insanımız. Bu projede emeği geçen hem yüklenici firmada çalışan işçilerimize, mühendislerimize ve yöneticilerimize hem de projenin sahibi BOTAŞ çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesini tamamlayacağız."

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GERİ ÜRETİM KAPASİTELERİ DE ARTACAK

Bakan Dönmez, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin de artacağını vurgulayarak, "Mevcut durumda 28 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesi var. Biz bunu 75 milyon metreküpe çıkartacağız. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde devam eden çalışmayla da 40 milyon metreküplük geri üretim kapasitesini 80 milyon metreküpe çıkartacağız." ifadesini kullandı.

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Söz konusu depolama tesislerinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin de sayılarının artırıldığına işaret eden Dönmez, "İki yeni FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) tesis edildi ve sisteme bağlandı. İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız." diye konuştu.
Dönmez, doğal gaz kapasitesi noktasında bu yıl ve gelecek yıl alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Kapasitelerimizi artırıyoruz. En kısa süre içerisinde bu projelerin tamamlandığını hep birlikte göreceğiz." dedi. (AA)

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Fatih Dönmez
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