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Enflasyon açıklamasının ardından dolar/ TL kurunda ilk rakamlar

05.07.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 8,70 seviyelerinde işlem görüyor.

Enflasyon açıklamasının ardından dolar/ TL kurunda ilk rakamlar

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,6895'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,6977'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yatay seyirle 10,3095'ten, sterlin/TL de 0,1 değer kazancıyla 12,0364'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 92,32 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan yurt içinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,94 artışla AA Finans'ın beklenti anketine katılan analistlerin öngörülerini aşarken analistler, beklentilerden yüksek gelen enflasyonun dolar kurunu desteklediğini söyledi.
Analistler, veri gündeminde küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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