Enflasyon açıklandı acı tablo ortaya çıktı! Asgari ücrette 4 bin 480 TL, emekli maaşında ise 1.179 TL fark var… Özgür Erdursun paylaştı

Asgari ücretli ve emekli maaşı her geçen gün enflasyon karşısında biraz daha eriyor. TÜİK milyonların merak ettiği son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, eylül ayında aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.

Maaşını asgari ücret olarak alan ve emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalan milyonlarca kişinin geliri ise sene başından bu yana her geçen ay enflasyon karşısında daha da eridi. SGK uzmanı Özgür Erdursun’un sosyal medya hesabından paylaştığı rakamlar ise emekli ve asgari ücretlinin durumunu gözler önüne serdi.

Asgari ücretlinin maaşı TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre son 9 ayda 4 bin 480 TL gerilerken emeklinin maaşı ise yine TÜİK’e göre 3 ay önceki aldıkları zamdan bu yana bin 179 lira eridi.

ENFLASYONA GÖRE ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞININ DEĞER KAYBI

İşte Özgür Erdursun’un sosyal medya hesabından paylaştığı gündem yaratacak o tablo:

ASGARİ ÜCRET

“1 Ocak 2025’te 22.104 TL oldu.

9 aydır artış yapılmadı, alım gücü eridi.”

TÜİK’e göre (%25,42): 4.480 TL eridi → 17.624 TL’ye düştü.

ENAG’a göre (%44,18): 6.773 TL eridi → 15.331 TL’ye düştü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

“1 Temmuz 2025’te 16.881 TL oldu.

Sadece 3 ayda alım gücü geriledi.”

TÜİK’e göre (%7,51): 1.179 TL eridi → 15.702 TL’ye düştü.

ENAG’a göre (%11,16): 1.695 TL eridi → 15.186 TL’ye düştü.