SON DAKİKA | Enflasyonun ardından sigara ve alkoldeki ÖTV oranları değişti! Yüzde 22,3'lük artış, zam yolda

TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre aralık ayı enflasyonu yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 oldu. Bu verilerden sonra enflasyona bağlı olarak 6 ayda bir alkol, içki ve sigaradaki ÖTV güncelleme oranları da belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, alkollü içecek, tütün ürünleri ve sigaranın asgari maktu vergi tutarında yüzde 22,3 oranında bir artış yaptı.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen konuyla ilgili şunları söyledi:

SİGARA VE ALKOLDE ÖTV ORANLARI GÜNCELLENDİ

“Enflasyona bağlı artış gerçekleşti. Onun da haberini verelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından alkol, içki ve sigaradaki ÖTV oranlarını güncelledi. Buna göre alkollü içecek, tütün ürünleri ve sigaranın asgari maktu vergi tutarında yüzde 22,3 oranında bir artış oldu.

ÖTV ORANLARI 6 AYDA BİR GÜNCELLENİYOR

Bu artışında geri planını aktaralım yürürlükteki yasalara göre geriye dönük 6 aylık yurt içi fiyat endeksi artışı kadar Ocak ve Temmuz aylarında alkollü içecek ve tütün ürünlerinin ÖTV tutarında bir artış gerçekleşiyor. Aksi yönde bir karar yayınlanmadığı sürece bu artış her yıl Ocak ve Temmuz ayında enflasyon verisi açıklanır açıklanmaz devreye giriyor. Bu yıl bu otomatik güncellenmenin yapılmaması yönünde bir cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmadı. Dolaysıyla yasalardaki bu yetkiyi kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığı yüzde 22,3 oranında artışı gerçekleştirdi”

