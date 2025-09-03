Enflasyon Ağustos 2025: Düşüş trendi devam ediyor, gözler memur ve emekli zammında

TÜFE Yıllık Bazda Son 45 Ayın En Düşük Seviyesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,04 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Bu oran, yıllık bazda son 45 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Kasım 2021'de yüzde 21,31 olan TÜFE, o tarihten bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık bazda yüzde 2,48, yıllık bazda yüzde 25,16 arttı.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da gündeme geldi. Enflasyon farkı ve refah payı gibi unsurların değerlendirilmesiyle belirlenecek olan zam oranları, milyonlarca memur ve emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek. Piyasalar ve vatandaşlar, zam oranlarına ilişkin yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bir değerlendirme yaptı. Bakan Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarının önemine vurgu yaparak, mali disiplini ve yapısal adımları aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Temel mal enflasyonundaki düşüşün devam ettiğine dikkat çeken Şimşek, temel mal enflasyonunun yüzde 19,8 olarak gerçekleştiğini, hizmet enflasyonunun ise 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e gerilediğini ifade etti. Bakan Şimşek, bu gelişmelerin, uygulanan ekonomik politikaların meyvelerini vermeye başladığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kira artış oranı ise 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 olarak belirlendi. Bu oran, eylül ayından itibaren geçerli olacak kira artışlarında dikkate alınacak.

Ağustos 2025 enflasyon rakamları, düşüş trendinin devam ettiğini gösterse de, fiyat istikrarının kalıcı hale getirilmesi için mali disiplin ve yapısal reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Memur ve emekli zam oranları, milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, piyasalar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.