FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Enflasyon Ağustos 2025: Düşüş trendi devam ediyor, gözler memur ve emekli zammında

Ağustos 2025 enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'deki düşüş trendi devam ederken, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları merakla bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplin ve yapısal reformların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Enflasyon Ağustos 2025: Düşüş trendi devam ediyor, gözler memur ve emekli zammında

TÜFE Yıllık Bazda Son 45 Ayın En Düşük Seviyesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,04 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Bu oran, yıllık bazda son 45 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Kasım 2021'de yüzde 21,31 olan TÜFE, o tarihten bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık bazda yüzde 2,48, yıllık bazda yüzde 25,16 arttı.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da gündeme geldi. Enflasyon farkı ve refah payı gibi unsurların değerlendirilmesiyle belirlenecek olan zam oranları, milyonlarca memur ve emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek. Piyasalar ve vatandaşlar, zam oranlarına ilişkin yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bir değerlendirme yaptı. Bakan Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarının önemine vurgu yaparak, mali disiplini ve yapısal adımları aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Temel mal enflasyonundaki düşüşün devam ettiğine dikkat çeken Şimşek, temel mal enflasyonunun yüzde 19,8 olarak gerçekleştiğini, hizmet enflasyonunun ise 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e gerilediğini ifade etti. Bakan Şimşek, bu gelişmelerin, uygulanan ekonomik politikaların meyvelerini vermeye başladığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kira artış oranı ise 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 olarak belirlendi. Bu oran, eylül ayından itibaren geçerli olacak kira artışlarında dikkate alınacak.

Ağustos 2025 enflasyon rakamları, düşüş trendinin devam ettiğini gösterse de, fiyat istikrarının kalıcı hale getirilmesi için mali disiplin ve yapısal reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Memur ve emekli zam oranları, milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, piyasalar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025-2026 av sezonuyla ilgili hamsi avcılığında kota belirlendi2025-2026 av sezonuyla ilgili hamsi avcılığında kota belirlendi
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Binlerce ailenin geçim kaynağı! En yoğun günler... Uyuyacak zaman bile bulamıyorlar

Binlerce ailenin geçim kaynağı! En yoğun günler... Uyuyacak zaman bile bulamıyorlar

Gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz'

Gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz'

70 km'de fiyatı 30 katına çıkıyor! 'Adeta çöktü'

70 km'de fiyatı 30 katına çıkıyor! 'Adeta çöktü'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.