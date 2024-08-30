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Enflasyon beklentisinde beklenmeyen düşüş! Ağustos ayı anketi sonuçlandı

30.08.2024 12:29
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Son yıllarda enflasyon etkileri zam olarak em üreticiyi hem tüketiciyi oldukça etkiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu bu etkilerin doğru analizi yapmak için 11 ekonomistin katılımıyla yaptığı anket sonucunu açıklandı. Buna göre, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

Enflasyon beklentisinde beklenmeyen düşüş! Ağustos ayı anketi sonuçlandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 olduğu görüldü. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

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YILLIK ENFLASYON 52,20'YE İNECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor. Diğer yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış olacağını belirtmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

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Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi enflasyon beklentisi
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