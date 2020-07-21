Enflasyon düşecek mi? Uzman isimden faiz kararı ve Temmuz enflasyonu beklentisi!

Piyasalarda gözler 23 Temmuz’da PPK toplantısı sonrası Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Şu an “Merkez Bankası faiz kararı ne olur?” sorusu tartışılıyor. AA finans anketine göre ankete katılan tüm ekonomistler faiz açıklaması ile ilgili olarak faizin sabit kalacağı tahmininde bulundu.
Faiz kararı üzerinde önemli rol oynayacak etkenlerden bir tanesi enflasyon oranı. Enflasyon oranı 2020 Haziran ayında artan teşvikler sebebiyle bir miktar artmıştı. Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Gökşen Bayraktar da enflasyon oranı 2020 temmuz ayı için değerlendirmelerde bulundu. Peki, enflasyon düşer mi?
Faiz kararı konusunda Merkez Bankası’nın yıl sonuna dek faiz oranının sabit kalacağının muhtemel olduğunu belirten Bayraktar, belirleyici unsurun ise enflasyon oranı olacağına değindi. Temmuz enflasyon tahmini konusunda da önemli açıklamalar yapan Bayraktar, Temmuz ayı enflasyon oranı 2020 yılı için Temmuz itibariyle enflasyonda aşağı yönlü bir hareketin olacağını beklediklerini dile getirdi.
Temmuz enflasyonu beklentilerinin Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararında ön planda olacağını aktaran Bayraktar, faiz oranlarının yıl sonuna dek % 8.25’de devam edecek gibi göründüğünü belirtti. Ciddi bir olağanüstü dönemin yaşandığını ve normalleşme süreci ile birlikte fiyat artışlarının da erkenden yansıdığını söyleyen Bayraktar, geçici bir durum olduğuna dair beklentilerin de olduğunu dile getirdi.
Temmuz ayı enflasyon oranı ile ilgili beklentiler devam ederken Özlem Gökşen Bayraktar; birim iş gücü ve birim maliyetlerde de artış olduğunu vurgulayarak normalleşme sürecindeki ilk dönemlerde hızlı bir artış olduğuna vurgu yaptı. Bu durumun bir kısmının geçici olması halinde Temmuz ayı ile birlikte senenin ikinci yarısında biraz durulmanın görülebileceğini dile getirdi. Gıda fiyatlarında da bir miktar durulma görülebileceği belirtiliyor. Merkez Bankası faiz kararı, Temmuz ayı enflasyonu ve ekonomi üzerindeki etkilerin neler olacağı merak ediliyor.
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