Enflasyon düşecek mi? Uzman isimden faiz kararı ve Temmuz enflasyonu beklentisi!

Piyasalarda gözler 23 Temmuz’da PPK toplantısı sonrası Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Şu an “Merkez Bankası faiz kararı ne olur?” sorusu tartışılıyor. AA finans anketine göre ankete katılan tüm ekonomistler faiz açıklaması ile ilgili olarak faizin sabit kalacağı tahmininde bulundu.

Faiz kararı üzerinde önemli rol oynayacak etkenlerden bir tanesi enflasyon oranı. Enflasyon oranı 2020 Haziran ayında artan teşvikler sebebiyle bir miktar artmıştı. Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Gökşen Bayraktar da enflasyon oranı 2020 temmuz ayı için değerlendirmelerde bulundu. Peki, enflasyon düşer mi?

Enflasyon düşecek mi?

Faiz kararı konusunda Merkez Bankası’nın yıl sonuna dek faiz oranının sabit kalacağının muhtemel olduğunu belirten Bayraktar, belirleyici unsurun ise enflasyon oranı olacağına değindi. Temmuz enflasyon tahmini konusunda da önemli açıklamalar yapan Bayraktar, Temmuz ayı enflasyon oranı 2020 yılı için Temmuz itibariyle enflasyonda aşağı yönlü bir hareketin olacağını beklediklerini dile getirdi.