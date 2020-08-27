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Enflasyon düşer mi? AA Finans ağustos ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçlandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 17:40 | Son Güncelleme

Vatandaşlar arasında çok sayıda konuyu etkileyen enflasyon konusunda enflasyon düşer mi sorusu tartışılmaya devam ediyor. Son olarak AA Finans ağustos ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçlandı. Peki, ekonomistlere göre ağustos ayında enflasyon düşer mi? İşte enflasyon beklentisi…

Enflasyon düşer mi? AA Finans ağustos ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçlandı!

Ağustos ayı için enflasyon düşecek mi sorusu vatandaşlar arasında sorulmaya devam ediyor. Bu doğrultuda 2020 ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanmadan önce ekonomistlerin beklentileri de merak ediliyor. Son olarak AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Peki, enflasyon düşer mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Herkes tarafından ağustos enflasyon açıklandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Henüz resmi olarak ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanmamış olsa da AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ekonomistler, ağustos enflasyon beklentisi ile ilgili tahminlerini paylaştı. Anket, 18 ekonomistin katılımı ile gerçekleşti. Ağustos ayı enflasyon 2020 rakamları ise 3 Eylül Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak.

AĞUSTOS AYI 2020 ENFLASYON BEKLENTİSİ 2020

Paylaşılan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin enflasyon beklentisi; ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin %0,96 oranında artması yönünde. AA Finans’ın gerçekleştirdiği enflasyon tahmini anketi doğrultusunda ekonomistler arasında ağustos ayı için Tüketici Fiyat Endeksi’nin %0,96 artması bekleniyor. Ankete katılan 18 ekonomistin ağustos enflasyon oranı ortalaması %0,96 olurken aralık olarak ise en düşük %0,32 ve en yüksek %1,41 olarak belirlendi.

Ekonomistlerin yaptığı ağustos enflasyon tahmini ortalaması doğrultusunda bir önceki ay yüzde %11,76 olan yıllık enflasyonun %11,88’e çıkması bekleniyor. Ekonomistler tarafından paylaşılan ağustos enflasyon 2020 beklentisinin yanı sıra yıl sonu enflasyon beklenti ortalaması da paylaşıldı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklenti ortalaması %10,97 olurken tahminler de %9,80 ile %13,74 aralığında oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki ay ile kıyaslandığında %0,58 artış göstermişti. Ağustos 2020 enflasyon tahmini anketinin neticesinde TÜİK tarafından açıklanacak sonuçların ne olacağı merak ediliyor.

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