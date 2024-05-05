Enflasyon, emekliler, öğretmen atamaları... Kabine yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Toplantının gündeminde ekonomi ve eğitim başlıklarının olması bekleniyor.

Kabine toplantısının gündeminde, enflasyonla mücadele süreci, emekli ve dar gelirlilerin durumunu iyileştirmek için alınacak adımlar, bütçe açığının kapatılmasında kritik olan kamuda tasarruf ve öğretmen atamalarının olması bekleniyor.

Terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri gibi başlıkların da Kabine’de konuşulması beklenen diğer konulardan.

ERDOĞAN'IN ÖĞRETMEN ATAMALARINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtmişti. Erdoğan'ın Kabine sonrası atamalara ve ekonomide atacakları adımlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.







