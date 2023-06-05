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MEMUR ENFLASYON FARKI 2023: Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? 2023 memur temmuz maaş zammında enflasyon farkı ayrıntısı

05.06.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur enflasyon farkı için araştırmalar hız kazandı. Memur maaşlarına her sene yılda iki defa zam yapılıyor. Zam oranında enflasyon oranı ve farkı da etkili oluyor. nflasyon oranı her ayın başında TÜİK tarafından duyuruluyor. Yeni zam oranı da haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Peki, Memur enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı?

MEMUR ENFLASYON FARKI 2023: Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? 2023 memur temmuz maaş zammında enflasyon farkı ayrıntısı

Memur enflasyon farkının ne kadar olduğu ve ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Enflasyon oranı her ayın başında TÜİK tarafından duyuruluyor. Ocak ayında memur maaşlarına zam yapılmış, zam oranına enflasyon farkı da eklenmişti. TÜİK'in Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin zam oranı ise temmuz ayında açıklanacak.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur enflasyon farkı bugün mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

Sabah'tan Mehmet Dirice'nin haberine göre geçtiğimiz ay TÜİK'in Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplamalara göre;
4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22
4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08
4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08 oldu.

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MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı Temmuz için tahmini olarak yüzde 21,13 oldu. Memur ve memur emeklisi için 6 aylık zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 18,89 olarak hesaplandı.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur temmuz zammı, temmuz ayında haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

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