Enflasyon, gıda ve enerji fiyatları masada! Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplanıyor

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında, 1 Mart 2022 tarihinde saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

“ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ ELE ALINACAK”

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin küresel piyasaların gündeminde yer alan Rusya ve Ukrayna Savaşı sonrası, gıda ve enerji arzının enflasyon üzerindeki riskleri değerlendirmek üzere Bakan Nureddin Nebati başkanlığında toplanacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri ele alınacaktır. Bu çerçevede Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin ülkemizdeki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi.



