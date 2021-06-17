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Enflasyon ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaşı hesaplaması!

17.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli ve 3 milyondan fazla memur, yakın zamanda açıklanacak olan enflasyon rakamlarını bekliyor. Enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle beraber emekli ve memura yapılacak olan zam oranı da belli olmuş olacak. TCMB Para Politikası Kurulu, bugün ilgiyle takip edilen faiz kararı için toplanacak. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte emekli ve memur maaşı hesaplaması...

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur maaşı hesaplaması!

Emekli ve memur vatandaşların gözü kulağı yakın süreçte açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayının enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle beraber emekli ve memura yapılacak olan zam oranı da belirlenmiş olacak. Bugün, enflasyonu belirleyecek olan faiz kararı için TCMB toplantısı gerçekleşecek. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli ve memurlar tarafından takip edilen enflasyon oranları, 2021 senesinde ilk 5 aylık süreçteki 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran ayının sonlanmasının ardından Temmuz ayında yılın ilk yarısının enflasyon oranları da belli olacak. 5 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması planlanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memura yapılacak olan zam oranı da hesaplanabilecek.

5 Temmuz’da açıklanması planlanan enflasyon rakamlarının sonrasında emekli ve memur maaşlarına da zam uygulanacak. Merkez Bankası beklenti anketinden çıkan rakama göre göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %7.66'ya ulaşabilecek. Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı şekilde ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı % 8.36, memurlar ve memur emeklilerinde ise %7.33 olarak gerçekleşmişti. Aynı şekilde memur ve memur emeklilerinin de yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alacağı enflasyon farkı %4.66'yı bulabilecek.

FAİZ KARARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Faiz kararını vermek üzere, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün toplanıyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararınını bugün saat 14.00 itibariyle açıklayacak. Karar metninde yer alan ifadeler dikkatle takip edilecek. Ekonomistlerin beklentilerine göre bu toplantıda da TCMB'nin faizi sabit bırakacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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