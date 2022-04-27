Enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri belli oldu mu?

Yeni enflasyon oranı için gözler TÜİK açıklamasında. Piyasalar Nisan ayının son günlerinde enflasyon verilerine odaklandı. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren enflasyon oranları, kira artış oranlarında belirleyici olacak. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ayın 3’ünde TÜİK tarafından açıklanıyor. Ancak 3 Mayıs’ın bayrama denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon oranı 5 Mayıs Perşembe saat 10:00’da açıklanacak.

SON ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart'ta enflasyon yüzde 61.14 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

