Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklamasında!

Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı yeni yıl dolayısı ile vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. her ay, bir önceki aya ait enflasyon verilerini paylaşan TÜİK'in Aralık için yapacağı açıklamaya kısa bir süre kaldı. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları saat kaçta belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları için beklenen tarih yaklaşıyor.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacağı tarihe kısa bir süre kaldı.

Enflasyon verileri 3 Ocak Salı günü açıklanacak.

ARALIK AYIN ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verilerinin 3 Ocak salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

TÜİK 2022 Kasım enflasyon rakamında 2,88 oranında artış yaşanırken yıllık oran ise %84,39 oldu.

TÜİK enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli ve memur maaşları da şekillenecek.

SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 14.04 oldu.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46

Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08

Ekim ayı enflasyonu farkı 3,54

Kasım ayı enflasyonu 3,51

