FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklamasında!

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklamasında!

01.01.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı başta memur ve emekliler olmak üzere çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Aralık ayı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veriler, 2022'nin son 6 ayının değerlendirilmesi ve emekli ile memur maaşlarının belirlenmesi açısından büyük önem arz ediyor. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte konuya dair detaylar ve son 5 aylık oranlar...

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları açıklamasında!

Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı yeni yıl dolayısı ile vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. her ay, bir önceki aya ait enflasyon verilerini paylaşan TÜİK'in Aralık için yapacağı açıklamaya kısa bir süre kaldı. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları saat kaçta belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları için beklenen tarih yaklaşıyor.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacağı tarihe kısa bir süre kaldı.

Enflasyon verileri 3 Ocak Salı günü açıklanacak.

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte son 5 aylık oranlar!

ARALIK AYIN ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verilerinin 3 Ocak salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

TÜİK 2022 Kasım enflasyon rakamında 2,88 oranında artış yaşanırken yıllık oran ise %84,39 oldu.

TÜİK enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli ve memur maaşları da şekillenecek.

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte son 5 aylık oranlar!

SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 14.04 oldu.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46

Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08

Ekim ayı enflasyonu farkı 3,54

Kasım ayı enflasyonu 3,51

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN numaralar belli oldu! Milli Piyango BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN numaralar belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
tüik

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

Milli Piyango büyük ikramiye hangi şehre çıktı?

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

20 bin TL'nin üzerinde ceza var... Bunları yapanlar bu yıl yandı

20 bin TL'nin üzerinde ceza var... Bunları yapanlar bu yıl yandı

2023'te yeni düzenlemeler! Her şey değişti

2023'te yeni düzenlemeler! Her şey değişti

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

14 yaşındaki kıza kırtasiyede iğrenç taciz! O anlar kamerada...

14 yaşındaki kıza kırtasiyede iğrenç taciz! O anlar kamerada...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.