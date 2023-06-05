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ENFLASYON ORANI 2023: TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te

05.06.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK 2023 enflasyon oranı açıklaması TÜİK tarafından yapılacak. Her ay memur ve emekli vatandaşların yakından takip ettiği veriler merak konusu oldu. Nisanda enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,39 olarak açıklanmıştı. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK 2023 Mayıs ayı enflasyon oranı ile ilgili detaylar...

ENFLASYON ORANI 2023: TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması bugün (5 Haziran 2023 Pazartesi) yapılacak. TEFE TÜFE'ye göre belirlenen TÜİK enflasyon rakamları memur ve emekli maaşı zamları ile Haziran ayı kira artış oranına yön verecek. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Gözler beklenen Mayıs ayı enflasyon oranı açıklamasında. Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması için geri sayım başladı.

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MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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TÜİK'TEN '2023 NİSAN ENFLASYON ORANI' AÇIKLAMASI

Nisan ayı enflasyon oranı ile ilgili açıklama geçtiğimiz ay yapılmıştı.

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Son verilerde enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 2,39 olarak duyurulmuştu.

Son Dakika Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.

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12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur.

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24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

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2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Enflasyon düşecek mi? Kademeli düşüş bekleniyor

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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