Enflasyon oranı belli oluyor! Yatırımcıların gözü bu açıklamada! İşte 2023 ocak ayı enflasyon beklentisi

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Enflasyon oranı her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruluyor. En son ocak ayında aralık ayı rakamları açıklanmıştı. Aralık 2022’de yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti. Ocak enflasyon oranı ise yarın duyurulacak. İşte enflasyon beklentisi

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat Cuma günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu açıklamayı saat 10:00’da yapacak.

En son yapılan açıklamada yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluştu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış göstermişti.

