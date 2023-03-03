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Enflasyon oranı ne oldu? TEFE, TÜFE ile TÜİK enflasyon rakamları açıklandı!

03.03.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması TÜİK tarafından yapıldı. Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Bilindiği üzere en son açıklanan verilere göre ocak ayında enflasyon rakamları aylık yüzde 6,65 yıllık ise yüzde 57,68 yükselmişti. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Enflasyon oranı ne oldu? TEFE, TÜFE ile TÜİK enflasyon rakamları açıklandı. İşte detaylar...

Enflasyon oranı ne oldu? TEFE, TÜFE ile TÜİK enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması bugün TÜİK tarafından yapıldı. Birçok kişi TÜİK enflasyon verilerini öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. TEFE, TÜFE ile TÜİK enflasyon rakamları merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.

Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.


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