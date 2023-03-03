Enflasyon oranı ne oldu? TEFE, TÜFE ile TÜİK enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması bugün TÜİK tarafından yapıldı. Birçok kişi TÜİK enflasyon verilerini öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. TEFE, TÜFE ile TÜİK enflasyon rakamları merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.

Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.



