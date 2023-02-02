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ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-TÜFE ne olur? Kira artış oranı belli oluyor!

02.02.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması yarın TÜİK tarafından yapılacak. Uzmanlar, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,66 artmasını bekliyor. Birçok kişi internette "2023 Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-TÜFE ne olur?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi ile TEFE-TÜFE ne olur? Kira artış oranı belli oluyor!

Enflasyon oranı için gözler TÜİK'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. Bu yılın Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. TÜİK enflasyon oranı her ayın 3'ünde açıklıyor. İşte TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyonı ile ilgili detaylar...

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

TÜİK enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Ocak enflasyon rakamları ise yine 3 Şubat Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.

2023 OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşmişti.

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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 40,74 olasılıkla yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 30,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 40,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 40,54’ünün beklentilerinin yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 49,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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Enflasyon oranı

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