Kasım ayı enflasyon rakamları araştırmaları, 2022'nin sonuna gelinmesiyle hız kazandı. Vatandaşlar, gelecek yıl maaşlarını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını merakla bekliyor. Kasım ayı enflasyon rakamları da açıklandığında beş aylık enflasyon oranı belli olacak. Geriye aralık ayı enflasyon oranı kalacak. Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı açıklaması saat kaçta? İşte detaylar...

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranının, 5 Aralık saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Her ayın başlarında, bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilerde ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 yükseldi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLACAK?

5 aylık enflasyon farklı için kasım ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Ekim enflasyon rakamları ile 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayı enflasyon farkı: yüzde 2,37 , ağustos ayı enflasyon farkı: yüzde 1,46 ve eylül ayı enflasyon farkı: yüzde 3,08 Ekim enflasyon farkı 3,54 oldu ve toplam enflasyon farkı 10,45 oldu. Kasım ayı enflasyon rakamları gelince 5 aylık enflasyon farkı sayfamızda yer alacak.

