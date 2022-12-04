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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi!

04.12.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların gözleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla, 5 aylık enflasyon verileri netleşecek. Enflasyon verileri neticesinde milyonların maaşı da belli olacak. Peki enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi!

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi!

Kritik enflasyon verileri bekleniyor. Altı aylık enflasyon verileri belli olduğunda asgari ücret, emekli ve memur maaşı, yardım ödemeleri gibi birçok maaşın tutarı değişecek. Kasım ayı enflasyonunun belli olmasının ardından gözler, aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilecek. Peki enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi!

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranı, 5 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, milyonların maaşına yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi!

4 AYLIK ENFLASYON VERİSİ

4 aylık zam oranı belli oldu. 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yüzde 10.45 oldu.

Temmuz ayında TÜFE'de aylık değişim yüzde 2.37, ağustos ayında TÜFE'de aylık değişim yüzde 1.46 oldu. Eylül ayında TÜFE'de aylık değişim yüzde 3.08, ekim ayında ise yüzde 3.54 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yarın açıklanması beklenen enflasyon oranlarına ilişkin beklenti anketi tamamlandı. 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankette, kasım ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankette en düşük yüzde 1,90 en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

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