FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enflasyon rakamları sonrası ortaya çıktı: Bedava ‘doğal gaz’ faturası dengeleri şaşırttı! Yüzde 100 düşüş…

Enflasyon rakamları sonrası ortaya çıktı: Bedava ‘doğal gaz’ faturası dengeleri şaşırttı! Yüzde 100 düşüş…

05.06.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı enflasyon verisi 'bedava doğal gaz'ın etkisi ile aylık bazda yüzde 0,04 gelerek neredeyse sıfırı gördü. Bu gelişme sonrasında tüketici fiyatları bazında Mayıs'ta en fazla fiyat artışı yüzde 37,1 ile 'patates ve bazı yumru bitkiler', en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 100 ile söz konusu ayda 'sıfır fiyat yöntemi' uygulanan 'şehir gazı ve doğal gaz'ında gerçekleşti.

Enflasyon rakamları sonrası ortaya çıktı: Bedava ‘doğal gaz’ faturası dengeleri şaşırttı! Yüzde 100 düşüş…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,04 arttı. Yıllık olarak bakıldığında ise tüketici enflasyonu yüzde 39,59 oldu.

TÜİK verilerine göre, patates ve bazı yumru bitkilerin fiyatlarındaki artışı yüzde 18,87 ile çocuk giyimi, yüzde 15,51 ile erkek giyimi ve yüzde 10,56 ile kadın giyimindeki artışlar izledi.

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı... Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,5 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 10,04 ile taze meyveler, yüzde 7,54 ile yiyecek hizmetleri, yüzde 7,07 ile paket turlar, yüzde 6,51 ile içkiler, yüzde 6,17 ile kümes hayvanları eti yer aldı.

DOĞAL GAZ HESAPLAMASINA SIFIR FİYAT YÖNETEMİ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 100 ile şehir gazı ve doğal gazda gerçekleşti. TÜİK, konut doğal gaz abonelerinin 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadarki fatura kullanım bedellerinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik karar doğrultusunda, TÜFE kapsamında yer alan doğal gaz fiyatının, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınacağını duyurmuştu. Buna göre, mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğal gaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulandı.

iStock-1445763151

Şehir gazı ve doğal gaz fiyatlarını yüzde 17,72 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 6,40 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 6,22 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 3,82 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,82 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 0,65 ile tereyağı, yüzde 0,37 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 0,21 ile makarna çeşitleri izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,12 ile diğer katı ve sıvı yağlar ürünlerinde görüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...
Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu
Temmuz öncesi o da artacak! 3.000 TL oluyorTemmuz öncesi o da artacak! 3.000 TL oluyor
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Hem dolar hem petrol! Akaryakıt fiyatları için zam gözüktü

Hem dolar hem petrol! Akaryakıt fiyatları için zam gözüktü

Altın fiyatları dengeye oturdu, Dolar 21 liranın üzerinde!

Altın fiyatları dengeye oturdu, Dolar 21 liranın üzerinde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.