TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 83,45'e yükseldi. En yüksek artış ise yüzde 117,66 ile ulaştırmada görüldü. Enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra, bir süredir yukarı yönlü seyreden altın ve dolardaki son durum da merak konusu oldu. Peki enflasyon rakamlarının ardından dolar ve altın ne kadar oldu? İşte enflasyon sonrası dolar ve altında son durum nedir? İşte merak edilenler...

ENFLASYON SONRASI DOLAR VE ALTIN NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından döviz piyasasında fazla bir hareketlilik meydana gelmedi. Güne 18,50 TL seviyesinden başlayan dolar, 18,56 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Altın ise bugün yüzde 0.50 değer kazandı. Gram altın 993,65 TL'den işlem görürken TL bazında ons altın 30.893,76 seviyesine ulaştı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro yüzde 0,73 değer kazanarak 18,2612 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise yüzde 0.98 yükseliş ile 20,8492 TL oldu.

