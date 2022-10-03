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Enflasyon rakamlarının ardından dolar ve altın ne kadar oldu? İşte enflasyon sonrası dolar ve altında son durum nedir?

03.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen ekim ayı enflasyon raporu 3 Eylül 10.00 itibarıyla TÜİK tarafından açıklandı. Senelik enflasyonun yüzde 83,45 seviyesine ulaştığı açıklandı. TÜFE'de aylık 3,08 oranında artış meydana geldi. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından gözler, dolar ve altına çevrildi. Enflasyon rakamlarının, dolar ve altına nasıl yansıdığı merak konusu oldu. Peki enflasyon rakamlarının ardından dolar ve altın ne kadar oldu? İşte enflasyon sonrası dolar ve altında son durum nedir?

Enflasyon rakamlarının ardından dolar ve altın ne kadar oldu? İşte enflasyon sonrası dolar ve altında son durum nedir?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 83,45'e yükseldi. En yüksek artış ise yüzde 117,66 ile ulaştırmada görüldü. Enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra, bir süredir yukarı yönlü seyreden altın ve dolardaki son durum da merak konusu oldu. Peki enflasyon rakamlarının ardından dolar ve altın ne kadar oldu? İşte enflasyon sonrası dolar ve altında son durum nedir? İşte merak edilenler...

ENFLASYON SONRASI DOLAR VE ALTIN NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından döviz piyasasında fazla bir hareketlilik meydana gelmedi. Güne 18,50 TL seviyesinden başlayan dolar, 18,56 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Enflasyon rakamlarının ardından dolar ve altın ne kadar oldu? İşte enflasyon sonrası dolar ve altında son durum nedir?

Altın ise bugün yüzde 0.50 değer kazandı. Gram altın 993,65 TL'den işlem görürken TL bazında ons altın 30.893,76 seviyesine ulaştı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro yüzde 0,73 değer kazanarak 18,2612 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise yüzde 0.98 yükseliş ile 20,8492 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Altın dolar
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