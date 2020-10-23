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Enflasyon Raporu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin 4. Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak.

Enflasyon Raporu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

Enflasyon Raporu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin 4. Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, yılın 4. Enflasyon Raporu tanıtımı amacıyla 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Bankası Ümraniye Ek Yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bir sunum yapacak.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

"Enflasyon Raporu 2020-III" toplantısında enflasyonun, 2020 sonunda yüzde 6,9 ile yüzde 10,9 aralığında (orta noktası yüzde 8,9) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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