Enflasyon sonrası Başkan Karahan'dan faiz için yeşil ışık gelmedi! Dev bankalar tahminlerini bir bir revize etti!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon oranları yılın son dönemecinde kritik önemini koruyor. Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı, dövizde yaşanabilecek hareketlilik, 2025 yılı ocak ayında maaşlara gelecek zam oranları bu veriye bağlı olmasından dolayı gözler TÜİK'ten gelecek sonuca çevriliyor.

TÜİK'in eylül ayı enflasyon oranına göre, aylık olarak yüzde 2,97 ile gerçekleşirken; yıllık olarak yüzde 49,38 olarak açıklandı. Aylık enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın kasım ayında faiz indirimine gidebileceği tahmini suya düşmüş oldu.

DEVAM KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Meclis'te bütçe komisyonu toplantısında yaptığı sunumda 'sıkı para politikasına devam' mesajı bankaların tahminlerini revize etmesine neden oldu.

Türkiye'nin haberine göre, ABD'nin dev bankası JP Morgan, Merkez Bankası'nın ocak ayında faiz indirimine gidebileceğini ifade etti.

İsviçreli UBS ise kasım ayını bir kez daha işaret ederken aynı zamanda Morgan Stanley'de kasım ayında faiz indiriminin düşük bir ihtimal olduğunu aktardı.

İspanyol banka BBVA, faiz indirimi için aralık ayını gösterirken İngiliz devi Barclays, ekimde TÜFE’nin %2 ve üzerinde gelmesi halinde aralık ya da ocakta diyerek net bir cevap vermedi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNLERİ!

Yüksek TL getirisinin bundan sonraki süreçte de döviz kurlarını baskılaması ve ‘değerli TL’ görünümünün devam edebileceği, piyasalarda ağırlıklı beklenti olarak öne çıkıyor. Bankaların dolar tahminleri ise şu şekilde:

Commerzbank: 35,00 TL

Morgan Stanley: 36,00 TL

HSBC: 36,00 TL

Fitch Ratings: 36,00 TL

Deutsche Bnak: 36,00 TL

BNP Paribas: 36,00 TL

Bank Of America: 38,00 TL