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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanacak? İşte TÜİK beklenti anketi sonuçları...

03.12.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon verileri takipçilerin gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından yapılan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete 17 ekonomist katıldı ve enflasyon verileri ne zaman açıklanacak soruları araştırılmaya başlandı. Kasım ayına ilişkin enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanacak? İşte TÜİK beklenti anketi sonuçları...

Enflasyon verileri için yapılan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi’nde sona gelindi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın ilk haftası yapılan anket sonucunda enfaslyon verilerinin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Emekli ve memur maaşlarının zam oranlarını da belirleyecek kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, aynı kaçında açıklanacak?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon verileri önümüzdeki hafta açıklanıyor. TÜİK’in yapmış olduğu beklenti anketinden sonra gözler açıklamalara çevrildi. Buna göre kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık Pazartesi günü sabah saat 10:00’da açıklanacak.

Enflasyon beklenti anketine katılan 17 ekonomistin raporlarına göre 6 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak. Memur ve emekli maaşlarındaki zam oranı da açıklanacak bilgiler ışığında gerçekleşebilir.

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