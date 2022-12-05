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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK'ten son dakika açıklaması bekleniyor! 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ve rakamları...

05.12.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon verileri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak. Kasım enflasyon oranı için bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere TÜİK, milyonların merak beklediği açıklamayı her ayın başında gerçekleştiriyor. Veriler doğrultusunda memur ve emekli zammı gibi çok sayıda zam oranı belirleniyor. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ve rakamları için TÜİK'ten son dakika açıklaması bekleniyor.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK'ten son dakika açıklaması bekleniyor! 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ve rakamları...

TÜİK enflasyon oranı bugün (25 Aralık 2022 Pazartesi) açıklanacak. Altı aylık enflasyon verileri belli olduğunda asgari ücret, emekli ve memur maaşı, yardım ödemeleri gibi birçok maaşın tutarı değişecek. Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasının ardından gözler, aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilecek. Peki, Kasım ayı enflasyon tahmini ne yönde? İşte TÜİK enflasyon oranı ile ilgili ayrıntılar...

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ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Kasım ayı enflasyon oranı, bugün (5 Aralık Pazartesi) saat 10.00'da açıklanacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, milyonların maaşına yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi!

4 AYLIK ENFLASYON VERİSİ

4 aylık zam oranı belli oldu. 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yüzde 10.45 oldu.

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Temmuz ayında TÜFE'de aylık değişim yüzde 2.37, ağustos ayında TÜFE'de aylık değişim yüzde 1.46 oldu. Eylül ayında TÜFE'de aylık değişim yüzde 3.08, ekim ayında ise yüzde 3.54 oldu.

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KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİ NE YÖNDE?

Bugün açıklanması beklenen enflasyon oranlarına ilişkin beklenti anketi tamamlandı.

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17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankette, kasım ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 3,10 oldu.

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Ankette en düşük yüzde 1,90 en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

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