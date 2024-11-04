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Enflasyon verisi sonrası Cevdet Yılmaz: 'Tek haneli enflasyonu hedefliyoruz'

04.11.2024 11:58
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Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, ekim ayı enflasyonu yüzde 2,88 oranında artarken; yıllık enflasyonun ise yüzde 48,58 düzeyine indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabı üzerinden, "Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Enflasyon verisi sonrası Cevdet Yılmaz: 'Tek haneli enflasyonu hedefliyoruz'

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. Buan göre, ekim ayı enflasyonu yüzde 2,88 oranında artarken; yıllık enflasyonun ise yüzde 48,58 düzeyinde gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Yılmaz, "Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı ve programlarına duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini belirtti.

Son 5 ayda yıllık enflasyondaki azalışın 27 puana yaklaştığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ekim ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisi hissedilirken, sezon geçişinin de etkisiyle taze meyve ve sebze grubunda fiyat artışları yaşanmıştır. Bununla birlikte tüm geçici etkiler arındırıldığında, çekirdek enflasyon göstergelerindeki aylık değişimler bir önceki aya kıyasla azalmış, yıllık enflasyon düzeyleri gerilemiştir. Ayrıca yurt içi üretici fiyatlarındaki gidişat, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskının giderek hafiflediğini göstermektedir. 2024 yılının son çeyreğinde dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını, hizmet enflasyonunda iyileşmenin gerçekleşmesini ve küresel emtia fiyatlarındaki olumlu seyrin dezenflasyon sürecine katkı vermesini bekliyoruz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz tüik
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