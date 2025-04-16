Enflasyona bir de 'Zirai don' eklendi... Bazı ürünlerde kayıp %100: Bu ürünler bu sene cep yakacak!

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava özellikle tarım bölgelerinde büyük tahribata neden oldu. Kuvvetli zirai don yüzünden üreticilerin ürünleri dalında çürüdü. Üretici kara kara ne yapacağını düşünürken vatandaş da bu sene zaten enflasyondan tavan yapmış fiyatların yanında bir de zirai don yüzünden artan fiyatlarla mücadele etmek zorunda...

65 İLİ ETKİLEDİ: "FON KURULMASI GEREKİYOR"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hangi bölgede hangi ürünün zirai dondan etkilendiğini anlattı.

Don afetinin 65 ildeki zirai faaliyetleri olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bayraktar “Tarımsal üretimin devamlılığı için don afetinden zarar gören tüm çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için bir fon oluşturulmalı” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Yaşanan felaketin yalnızca çiftçileri değil tüketicilerimizi de doğrudan etkilemesi bekleniyor" dedi.

"GIDA ARZINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK BİR RİSK YOK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuz hava koşulları sonucu bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayı ile ilgili bütün ekiplerin sahada gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde, yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmuyor" dedi.

BU YIL 3 KEZ ZİRAİ DON OLDU

Yalnızca şubat ayından bu yana 3 büyük don hadisesi gerçekleştiğini belirten Bayraktar, "Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay başta olmak üzere birçok ilimizde yaşanan zirai don meyve bahçelerini vurdu. Mart ayında Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki birçok ilimizde yaşanan don üzüm bağlarına zarar verdi. Bu yaralar tam olarak sarılmadan gelen ve neredeyse tüm ülkeyi etkileyen don hadisesi, tarımsal üretime darbe vurdu" dedi.

BU ÜRÜNLER BU SENE CEP YAKACAK!

Malatya ve Kahramanmaraş’ta, başta kayısı olmak üzere ceviz, kiraz, üzüm, elma ve diğer meyveler, bunlara ek olarak şeker pancarı, çerezlik ayçiçeği ve yem bitkileri.

Karadeniz Bölgesi’nde, fındık ve çay başta olmak üzere kivi, hurma ve diğer meyveler.

Ege Bölgesi’nde, başta üzüm olmak üzere zeytin, incir, elma, ceviz, kiraz, ayva ve diğer meyveler.

Marmara Bölgesi’nde, şeftali, ahududu, armut, sofralık zeytin, incir, kivi, nektarin, erik, kiraz, elma, ayva ve fındık gibi meyveler ile bazı ekili alanlar.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Antep fıstığı, badem, ceviz, nar, Trabzon hurması, dut ve diğer meyveler.

İç Anadolu Bölgesi’nde, elma, armut, ayva, ceviz, kiraz, üzüm gibi meyveler ile bazı ekili alanlarda; Akdeniz Bölgesi’nde ise karpuz, patates, narenciye ve sebzelerde zarar meydana geldi.

ZARARIN BOYUTU BAZI ÜRÜNLERDE YÜZDE 100

Bayraktar son olarak, "Dondan etkilenen ürünlerin bir kısmında zararın boyutu yüzde 100’lere ulaşmış durumda. Kesin zarar oranları ise ancak hasar tespit çalışmalarının bitmesinin ardından netleşecek. Bazı bölgelerimizde kar yağışı ve zirai don riski devam ediyor. Bu bölgelerimizde sahada yaptığımız çalışmaların ardından elde edeceğimiz verileri de kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Kaynak: NEFES