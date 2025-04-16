FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enflasyona bir de 'Zirai don' eklendi... Bazı ürünlerde kayıp %100: Bu ürünler bu sene cep yakacak!

Enflasyona bir de 'Zirai don' eklendi... Bazı ürünlerde kayıp %100: Bu ürünler bu sene cep yakacak!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.04.2025 10:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların bir anda mevsim normallerinin altına düşerek yurdun birçok noktasında kar yağışı ve dona neden olmasının faturası ağır oldu. Zirai don birçok meyve ve sebzede önemli hasar oluşturdu. Uzman isimlere göre bazı ürünlerde kayıplar yüzde 100'e ulaşırken ürünlerin fiyatlarının tavan yapması bekleniyor. İşte bu yıl cep yakacak meyve ve sebzeler!

Enflasyona bir de 'Zirai don' eklendi... Bazı ürünlerde kayıp %100: Bu ürünler bu sene cep yakacak!

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava özellikle tarım bölgelerinde büyük tahribata neden oldu. Kuvvetli zirai don yüzünden üreticilerin ürünleri dalında çürüdü. Üretici kara kara ne yapacağını düşünürken vatandaş da bu sene zaten enflasyondan tavan yapmış fiyatların yanında bir de zirai don yüzünden artan fiyatlarla mücadele etmek zorunda...

AW433210_03

65 İLİ ETKİLEDİ: "FON KURULMASI GEREKİYOR"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hangi bölgede hangi ürünün zirai dondan etkilendiğini anlattı.

Don afetinin 65 ildeki zirai faaliyetleri olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bayraktar “Tarımsal üretimin devamlılığı için don afetinden zarar gören tüm çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için bir fon oluşturulmalı” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Yaşanan felaketin yalnızca çiftçileri değil tüketicilerimizi de doğrudan etkilemesi bekleniyor" dedi.

AW433380_10

"GIDA ARZINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK BİR RİSK YOK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuz hava koşulları sonucu bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayı ile ilgili bütün ekiplerin sahada gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde, yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmuyor" dedi.

AW433415_02

BU YIL 3 KEZ ZİRAİ DON OLDU

Yalnızca şubat ayından bu yana 3 büyük don hadisesi gerçekleştiğini belirten Bayraktar, "Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay başta olmak üzere birçok ilimizde yaşanan zirai don meyve bahçelerini vurdu. Mart ayında Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki birçok ilimizde yaşanan don üzüm bağlarına zarar verdi. Bu yaralar tam olarak sarılmadan gelen ve neredeyse tüm ülkeyi etkileyen don hadisesi, tarımsal üretime darbe vurdu" dedi.

AW433415_03

BU ÜRÜNLER BU SENE CEP YAKACAK!

  • Malatya ve Kahramanmaraş’ta, başta kayısı olmak üzere ceviz, kiraz, üzüm, elma ve diğer meyveler, bunlara ek olarak şeker pancarı, çerezlik ayçiçeği ve yem bitkileri.

  • Karadeniz Bölgesi’nde, fındık ve çay başta olmak üzere kivi, hurma ve diğer meyveler.

  • Ege Bölgesi’nde, başta üzüm olmak üzere zeytin, incir, elma, ceviz, kiraz, ayva ve diğer meyveler.

AW433500_04

  • Marmara Bölgesi’nde, şeftali, ahududu, armut, sofralık zeytin, incir, kivi, nektarin, erik, kiraz, elma, ayva ve fındık gibi meyveler ile bazı ekili alanlar.

  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Antep fıstığı, badem, ceviz, nar, Trabzon hurması, dut ve diğer meyveler.

  • İç Anadolu Bölgesi’nde, elma, armut, ayva, ceviz, kiraz, üzüm gibi meyveler ile bazı ekili alanlarda; Akdeniz Bölgesi’nde ise karpuz, patates, narenciye ve sebzelerde zarar meydana geldi.

AW433415_05

ZARARIN BOYUTU BAZI ÜRÜNLERDE YÜZDE 100

Bayraktar son olarak, "Dondan etkilenen ürünlerin bir kısmında zararın boyutu yüzde 100’lere ulaşmış durumda. Kesin zarar oranları ise ancak hasar tespit çalışmalarının bitmesinin ardından netleşecek. Bazı bölgelerimizde kar yağışı ve zirai don riski devam ediyor. Bu bölgelerimizde sahada yaptığımız çalışmaların ardından elde edeceğimiz verileri de kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Kaynak: NEFES

Canlı Borsa
Türkiye, kruvaziyer turizminde yıllık 3 milyon yolcu hedefliyorTürkiye, kruvaziyer turizminde yıllık 3 milyon yolcu hedefliyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyorAvrupa borsaları negatif seyrediyor
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yumaklı zirai don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"

Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

Uzun kuyruklar oluştu! Gözler rakamlardayken altında yeni rekor

Uzun kuyruklar oluştu! Gözler rakamlardayken altında yeni rekor

Zam yolda! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

Zam yolda! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

Bu ürünler bu sene cep yakacak!

Bu ürünler bu sene cep yakacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.