Enflasyonda zirve el değiştirdi! Türkiye detayı dikkat çekti: Asgari ücretli, BAĞ-KUR’lu, kamu çalışanı…

Venezuela Merkez Bankası (BCV) Başkanı Calixto Ortega, ülke ekonomisinin geçen yıl çift haneli büyüme rakamlarına ulaştığını bildirdi. Venezuela ekonomisi 2021’in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 14,65 ve yüzde 19,07 büyüme sağladı.

ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Venezuela, dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkesi koltuğunu da devretti. Zimbabve, yüzde 257’lik enflasyonla ilk sıraya yerleşirken, ikinci sırada yüzde 168’lik oranla Lübnan yer alıyor. Yüzde 149’luk enflasyonla Sudan üçüncü, yüzde 139’luk enflasyonla Suriye dördüncü sırada. Venezuela beşinci sırada yer alırken, Türkiye yüzde 79,6’lık enflasyonla altıncı sırada yer alıyor.

100 LİRAYA KARŞI 276 LİRA

Türkiye’de enflasyonun yüzde 80’e dayanmasıyla bir başka veri de ortaya çıktı. Enflasyon üzerindeki en büyük etkiye sahip gıdada son bir yıldaki fiyat artışı yüzde 176’ya ulaştı. Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artan gıda fiyatları yılın sekiz aylık döneminde yüzde 91,7 oranında yükseldi.

Geçen yıl ağustos ayında 100 liraya alınan bir gıda sepeti için bu yıl ağustos ayında 276 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin 100 liralık geliri ise 185,6 lira, asgari ücretlininki 194,6 lira, işçi ve BAĞ-KUR emeklisininki ise 178,6 lira oldu.



