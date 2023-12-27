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ENGELLİ AYLIĞI 2024 SON DAKİKA: Asgari ücret ile yüzde 40-69 arası, 70 ve üstü engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL?

27.12.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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Engelli aylığı 2024 asgari ücret zammı ile şekillendi. Engelli aylığı şu anda 1.874 TL. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamı açıklandı. Peki, 2024 engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL? Engelli aylığı ne zaman açıklanır?

ENGELLİ AYLIĞI 2024 SON DAKİKA: Asgari ücret ile yüzde 40-69 arası, 70 ve üstü engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL?

Engelli aylığı, 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlandı. Engelli aylığı, yüzde 40-69 arası ve yüzde 70 ya da üzeri engeli olan vatandaşlara, hayatlarına devam edebilmeleri için önemli bir fayda sağlıyor. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. İşte 2024 engelli aylığı maaşı ile ilgili detaylar...

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2024 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak belirlenen kalemlerden biri. Şu anda 1874 TL olan engelli aylığı tabanı 2.792,26 TL, 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4.188,39 TL’ye yükselecek.

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KİMLER ENGELLİ AYLIĞI ALABİLİR?

Engelli aylığı almak için belirli şartlar vardır. Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre engel oranı yüzde 40- yüzde 69 ya da başkasının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyecek derecede engelli (yüzde 70 ve üzeri) olan kişiler engelli emekli maaşı veya engelli aylığı alabilir.

Öte yandan:

  • Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

  • Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

  • Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

  • Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

  • Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

  • Bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.

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ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

  • İşsizlik ödeneği,
  • Stajyer maaşı
  • Kıdem tazminatı,
  • Askerlik ve doğum borçlanması,
  • 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)
  • Engelli aylığı
  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
  • İsteğe Bağlı Sigorta primleri
  • SGK taban ve tavan primleri

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