Engelli aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret belli oluyor: Engelli maaşı 2023 Ocak'ta zamlı yatacak!

Asgari ücret zammı engelli aylığı tutarına da yön verecek. ilindiği üzere ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Birçok kişi arama motorlarında, "engelli aylığı ne kadar olacak?" sorusunu araştırıyor. Peki, 2023'te asgari ücret ile birlikte engelli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Engelli aylığı bu senenin ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelli olan vatandaşlar için 865 TL, yüzde 70 ve üzerinde engelli olan kişiler için ise bin 298 TL olarak belirlendi. Engelli yakını aylığı da 865 TL oldu.

Asgari ücret zammının belirlenmesi ile birlikte 2023'te ödenecek engelli aylığı da belli olacak.

KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

Engelli maaşı alabilmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak gerekir:

Nafaka almıyor olmak,

Hiçbir gelirin bulunmaması,

Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak.



