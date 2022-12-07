FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Engelli aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret belli oluyor: Engelli maaşı 2023 Ocak'ta zamlı yatacak!

Engelli aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret belli oluyor: Engelli maaşı 2023 Ocak'ta zamlı yatacak!

07.12.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zam oranı, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ve yakınlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli aylığı miktarını da etkileyecek. Bilindiği üzere vatandaşların engellilik oranlarına göre, bu ödenmelerden faydalanma oranı değişiklik göstermektedir. Peki, engelli aylığı ne kadar olacak? 2023'te asgari ücret ile birlikte engelli maaşı ne kadar olacak?

Engelli aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret belli oluyor: Engelli maaşı 2023 Ocak'ta zamlı yatacak!

Asgari ücret zammı engelli aylığı tutarına da yön verecek. ilindiği üzere ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Birçok kişi arama motorlarında, "engelli aylığı ne kadar olacak?" sorusunu araştırıyor. Peki, 2023'te asgari ücret ile birlikte engelli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

v6

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Engelli aylığı bu senenin ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelli olan vatandaşlar için 865 TL, yüzde 70 ve üzerinde engelli olan kişiler için ise bin 298 TL olarak belirlendi. Engelli yakını aylığı da 865 TL oldu.

v1

Asgari ücret zammının belirlenmesi ile birlikte 2023'te ödenecek engelli aylığı da belli olacak.

v4

KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

Engelli maaşı alabilmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak gerekir:

Nafaka almıyor olmak,

Hiçbir gelirin bulunmaması,

Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak.

v3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenen gün geldi! Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat... İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladıBeklenen gün geldi! Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat... İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı
Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değiştiKritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti
Asgari ücret için iki taksit iddiası! Asgari ücret için iki taksit iddiası!
Anahtar Kelimeler:
engelli aylığı

En Çok Okunan Haberler

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı!

Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı!

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Yüzde 300 artış isyan ettirdi: İkinci el araç fiyatına kasko!

Yüzde 300 artış isyan ettirdi: İkinci el araç fiyatına kasko!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.