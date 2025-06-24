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Engelli hibe desteğine 2 kere başvurulabiliyordu ama... Maaşlarının 26 bin lirasını İŞKUR veriyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), otizmli bireylerin iş hayatına katılımını kolaylaştırmak için iş koçu destekli istihdam programı başlattı. İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün, "Engelli bireyin asgari ücret düzeyindeki maaşı 26 bin liraya kadar İŞKUR tarafından karşılanıyor" dedi.

Engelli hibe desteğine 2 kere başvurulabiliyordu ama... Maaşlarının 26 bin lirasını İŞKUR veriyor!

İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün, 2025'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından "Otizmli Bireyler Yılı" ilan edildiğini söyledi. Başta otizmliler olmak üzere istihdamında güçlük çekilenler için "Destekli İstihdam Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Düzgün, projenin engelli bireyin maaşının yanı sıra iş koçunun ücretini ve iş yerindeki düzenlemeleri kapsadığını anlattı.

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26 BİN LİRAYA KADAR İŞKUR KARŞILIYOR

Düzgün, "Engelli bireyin asgari ücret düzeyindeki maaşı 26 bin liraya kadar İŞKUR tarafından karşılanıyor. İş koçu desteği içinse 35 bin 900 liraya kadar ödeme sağlanıyor. Ayrıca iş yerindeki fiziksel ya da yapısal düzenlemeler için ücret desteği, engelli ücret desteğinin yüzde 25'i kadar projelendirilebiliyor" dedi.

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6'YA ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Otizmlilerin iş yerinde zorluk yaşamaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktaran Düzgün, proje kapsamında iş koçunun engelli bireylerin iş yerine uyumu için motivasyon, oryantasyon ve kişisel gelişim konularına destek olduğunu kaydetti. Düzgün, engelli hibe desteklerine vatandaşların yılda 2 defa başvurulabildiğini, bunun 6'ya çıkması için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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"TEKRAR EDEN İŞLERDE BAŞARILILAR"

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, otizmli bireylerin iş gücüne katılım potansiyelinin yüksek olduğunu, destekli istihdamın bu süreci kolaylaştırdığını söyledi. Her otizmli bireyin çalışabileceğine inandıklarını dile getiren Karakaya, şöyle devam etti:
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"Biz, 2010 yılından beri otizmlilerin istihdamına yönelik müfredat geliştirme, becerilerin geliştirilmesi, staj programlarının yapılması gibi çalışmaları hayata geçirdik. 2018 yılından beri de tam zamanlı istihdama çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada vakıfça 35'in üzerinde otizmli istihdama kazandırıldı. Bu çok güzel. Özel sektörde destekli istihdamın yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız var. Türkiye'de özellikle gıda üretim, lojistik ve ilaç sektöründe hem mavi yakada hem beyaz yakada otizmlilerin istihdam edildiğini görüyoruz. Bazı avantajları var otizmlilerin. Mesela tekrar eden işler ve rutinler onlar için oldukça pozitif. Bu konularda çok başarılılar. Dikkatleri, konsantrasyonları yüksek. Verilen kurallara ve çizelgelere tam uyum içerisinde çalışıyorlar"
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MAAŞ DESTEĞİNİN AVANTAJLARI OLUYOR

Karakaya, otizmlilere destek için zaman ve stres yönetimi ile ani karşılaşılan konularda iş koçlarının devreye girdiğini belirtti.
İŞKUR destekli istihdam projesinin yalnızca bireyi değil, iş yerini de dönüştürdüğüne işaret eden Karakaya, "Bu şekilde daha fazla otizmli istihdama dahil olabilecek. Hibe kapsamında işverenlere hem engellinin maaşı hem iş koçunun maaşı hem de mekanın uyumlanmasında destek sağlanıyor. Bu da daha fazla otizmlinin iş hayatına uzun süreliğine sürdürülebilir şekilde dahil olmasını kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR engelli
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