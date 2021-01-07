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Engelli maaşı 2021 değişti: 2021 engelli aylığı ne kadar arttı? Engelli parası Ocak 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2021 08:06 | Son Güncelleme

Son dakika asgari ücret açıklamasının ardından 2021 engelli maaşı artışı ne kadar oldu araştırması yapılıyor. Milyonlarca kişiyi destekleyen asgari ücret miktarı 2021 yılında net olarak 2 bin 825 lira 90 kuruş belirlendi. "2021 engelli maaş zammı ne kadar olacak, engelli aylığı arttı mı" araştırması yapan vatandaşlara, 2021 engelli parasının aylık 854 lira 1.024 kuruş olduğunu belirtelim. Peki Ocak ayı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte engelli maaşı başvuru şartları ve detaylar...

Engelli maaşı 2021 değişti: 2021 engelli aylığı ne kadar arttı? Engelli parası Ocak 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?

Son dakika haberine göre asgari ücret zammından sonra 2021 engelli aylığı artışı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşı etkileyen asgari ücretin 2021 yılında net olarak ne kadar verileceği 28 Aralık 2020 tarihinde belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından, engelli parası artacağı için engelli maaşı 2021 ne kadar merak konusu oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi ve 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.
Yaşlı, muhtaç, özürlü ya da özürsüz belirlenen kişilere verilen 2022 sayılı kanunla yürürlüğe konulan engelli aylığı zamları nasıl belirlenir? Engelli maaşı başvurusu şartları ve başvuru nereye yapılır? Ocak 2021 engelli maaşı ne zaman verilecek?

2021 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve engelli (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Ocak ayı engelli maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, engelli aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 engelli maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakımı yaşan kişilere de verilir.

2021 yılının Ocak ayından itibaren engelli maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi. Yapılan açıklamanın ardından;

Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya,

Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi.

2021 OCAK AYI ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 Ocak engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2021 Ocak engelli maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz. İşte engelli maaşları alma takvimi...

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

    • 2021 Kasım engelli maaşları yattı mı

    2021 ENGELLİ AYLIĞI NEREYE YATACAK?

    Engelli maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için engelli maaşlarının ödeme günleri farklı günlere dağılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz engelli aylığı alma takvimi ile engelli maaşını alacak olan kişiler, doğum tarihinin son rakamına göre 2021 Engelli maaşı ödemesini PTT'den gidip çekilebilecek. %40’ın üzerinde engeli olanların alabileceği engelli maaşına başvurmak isteyenler, engelli maaşı başvuru şartları nedir araştırıyor. Engelli maaşı için kişinin %40'ın üzerinde engeli olmasının yanı sıra ev halkının toplam net gelirinin de belirli bir miktarın altında kalması gerekir. Aşağıda engelli maaşı almak isteyenlerin alma şartları ve diğer detaylar yer alıyor.

    2021 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

    2021 Engelli aylığının miktarı en son asgari ücrete gelen zammın ardından artmıştı. Engelli maaşları, engel yüzde oranına göre değişiklik gösteriyor. Yüzde 40 - 69 engeli olan vatandaşlar 509 liradan 536, yüzde 70'in üstünde engelli olan vatandaşların ise aylığı 763 liradan 804 liraya çıkmıştı. 2021 Ocak engelli aylığı ne kadar merak edenler için cevap geldi.

    2021 Kasım engelli maaşları yattı mı

    ENGELLİ MAAŞLARI ALMA ŞARTLARI

    Engelli aylığı alma şartlarının ne olduğunu araştıranlar hemen engelli maaşı almak için başvuru koşullarını inceliyor. Aşağıda engelli maaşı başvuru şartları listelenmiştir. Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli aylığı bağlanacaktır.

    Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

    kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

    sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

    nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

    mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

    her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

    bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar,

    bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

    2021 Kasım engelli maaşları yattı mı

    2021 ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

    2021 yılında engelli maaşı almak isteyenler engelli maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir araştırması yapıyor. Evrakların en önemlisi ise, sağlık kurulundan engel yüzdesini gösteren rapor geliyor. İşte engelli aylığı başvuru şartları...

    2 tane vesikalık fotoğraf

    Fakirlik kağıdı

    Vukuatlı nüfus kayıt belgesi

    Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt

    Mal bildirimi

    Dilekçe

    Sağlık kurulundan alınan bir rapor

    2021 Kasım engelli maaşları yattı mı

    2021 ÖZÜRLÜ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

    Özürlü aylığı yaş ve engel durumuna göre kişilere verilir. İşte 2021 özürlü aylığı kimlere verilir listesi:

    %40-69 Özürlü aylığı:
    18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,

    %40-%69 arası özürlü olan,

    %70 ve Üzeri Özürlü Aylığı;
    18 yaşından büyük olan,

    %70 ve üzeri özürlü olan,

    Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan

    Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2013 İkinci altı ayı 243,43 TL) az geliri olan kişilere bağlanır.

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