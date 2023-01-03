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Engelli maaşı ne kadar oldu, maaşlar ne zaman yatacak? 2023 engelli maaş tablosu belli oldu

03.01.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 engelli maaşlarının ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Engelli maaşı alanlar enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kendi paylarına düşenin ne olduğunu merak etmeye başladı. Peki 2023 engelli maaşı ne kadar oldu, maaşlar ne zaman yatacak, kimler emekli maaşından faydalanabilir? İşte engelli maaşıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Engelli maaşı ne kadar oldu, maaşlar ne zaman yatacak? 2023 engelli maaş tablosu belli oldu

2023 engelli maaşı ne kadar oldu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün sabah saatlerinde enflasyon oranları açıklandı. Açıklama sonrasında 'engelli maaşı ne kadar?, 2023 engelli maaşı ne kadar?' gibi sorular internette araştırılmaya başlandı. Peki milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaşta bir değişilkik oldu mu, ücret artışı yaşandı mı? İşte tüm bu soruların cevabı...

2023 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engelli maaşları birçok vatandaşımızın hayatını idame ettirebilmesi için yapılan bir ödemedir. 2023 yılının gelmesiyle engelli maaşlarına yapılacak olan zam oranı merak edilmeye başlanmıştı. Bugün enflasyon oranlarının açıklanmasıyla engelli maaşlarında da artış oldu.

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2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti. Engel oranı % 40-69 arası olanların aylığı 1.428.85 TL, oranı % 70 ve üzeri olanlar için ise 1.840.04 ile 2.143.28 TL arasında oldu. Alınan maaş tutarı kiinin engel oranına göre artış göstermektedir.

MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Engelli maaşları doğum tarihinin son rakamına göre her ayın ilk günüyle 9'u arasında yatırılmaktadır. Engelli maaşı ödeme tarihleri şu şekildedir;

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Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü maaşları hesaplarına yatmaktadır.

ENGELLİ MAAŞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Engelli maaşı almak isteyen vatandaşlar bulundukları ilin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Engelli maaşı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler.

KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.


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