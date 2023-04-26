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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: Personel.MEB.gov.tr ekranı ile engelli öğretmen atama tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

26.04.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli öğretmen atama sonuçları isim listesi ile ilgili araştırmalar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası hız kazandı. Sonuçlar 25 Nisan 2023 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi personel.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, 3.500 engelli öğretmen atama tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2023 engelli öğretmen atama sonuçları isim listesi ekranı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: Personel.MEB.gov.tr ekranı ile engelli öğretmen atama tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Engelli öğretmen atama sonuçları isim listesi merak konusu oldu. 15 Nisan itibarıyla 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanların başvuru süreci tamamlanmıştı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması hakkında detaylara yer verildi. İşte 2023 engelli öğretmen atama sonuçları isim listesi ekranı...

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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Engelli öğretmen atama sonuçları isim listesi merak edildi.

3-7 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından tercih işlemleri de 12-15 Nisan tarihleri arasında tamamlandı ve Engelli öğretmen ataması 25 Nisan 2023 tarihinde sonuçlandı.

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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlanacak.

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2023 ENGELLİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

ENGELLİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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engelli öğretmen ataması

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