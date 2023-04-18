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Engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 engelli öğretmen atama tercih sonuçları!

16.04.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli öğretmen atamaları, nisan ayında yapılacak. Engelli öğretmen atama sonuçları ile ilgili araştırmalar Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde hız kazandı. İşte, engelli öğretmen atama tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler...

Engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 engelli öğretmen atama tercih sonuçları!

Engelli öğretmen atama sonuçları, tercih sürecinin 15 Nisan'da sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini açıklamıştı. EKPSS puanı ile ön başvuru ve tercihleri alınan adayların gözü engelli öğretmen atama tercih sonuçları tarihinde. Peki, 3 bin 500 engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ENGELLİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli atama sonuçları 25 Nisan 2023 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlanacak.

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