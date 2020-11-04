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Engelli parası başvurusu... Kasım ayı 2022 engelli aylığı ne zaman yatacak? Engelli maaşı alma şartları nelerdir? İşte özürlü maaşı başvuru detayı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 14:42 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen engelli maaşı Kasım 2020 tarihinde ne zaman yatırılacak merak ediliyor. Her yıl asgari ücrete verilen zamla birlikte zam oranı değişen özürlü(engelli) aylığı Kasım 2020 tarihinde de daha önceki belirlenen tarihte verilecek. Peki engelli maaşı nereden alınır, engelli aylığı başvuru şartları nelerdir? İşte 2022 engelli aylığı detayları...

Engelli parası başvurusu... Kasım ayı 2022 engelli aylığı ne zaman yatacak? Engelli maaşı alma şartları nelerdir? İşte özürlü maaşı başvuru detayı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve engelli (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2022 maaşı takvimi araştırılıyor. 2020 Kasım ayı engelli maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, engelli aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 engelli maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakımı yaşan kişilere de verilir. Yaşlı, muhtaç, özürlü ya da özürsüz belirlenen kişilere verilen 2022 sayılı kanunla yürürlüğe konulan engelli aylığı zamları nasıl belirlenir? Engelli maaşı başvurusu şartları ve başvuru nereye yapılır? Detaylar haberimizde...

2020 KASIM AYI ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2020 Kasım engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2020 Kasım engelli maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz. İşte engelli maaşları alma takvimi...

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

  • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

2020 Kasım engelli maaşları yattı mı

2022 ENGELLİ AYLIĞI NEREYE YATACAK?

Engelli maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için engelli maaşlarının ödeme günleri farklı günlere dağılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz engelli aylığı alma takvimi ile engelli maaşını alacak olan kişiler, doğum tarihinin son rakamına göre 2022 Engelli maaşı ödemesini PTT'den gidip çekilebilecek. %40’ın üzerinde engeli olanların alabileceği engelli maaşına başvurmak isteyenler, engelli maaşı başvuru şartları nedir araştırıyor. Engelli maaşı için kişinin %40'ın üzerinde engeli olmasının yanı sıra ev halkının toplam net gelirinin de belirli bir miktarın altında kalması gerekir. Aşağıda engelli maaşı almak isteyenlerin alma şartları ve diğer detaylar yer alıyor.

2022 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

2022 Engelli aylığının miktarı en son asgari ücrete gelen zammın ardından artmıştı. Engelli maaşları, engel yüzde oranına göre değişiklik gösteriyor. Yüzde 40 - 69 engeli olan vatandaşlar 509 liradan 536, yüzde 70'in üstünde engelli olan vatandaşların ise aylığı 763 liradan 804 liraya çıkmıştı. 2020 Kasım engelli aylığı ne kadar merak edenler için henüz engelli aylığına zam gelmediği için aynı miktar verilecektir.

2020 Kasım engelli maaşları yattı mı

ENGELLİ MAAŞLARI ALMA ŞARTLARI

Engelli aylığı alma şartlarının ne olduğunu araştıranlar hemen engelli maaşı almak için başvuru koşullarını inceliyor. Aşağıda engelli maaşı başvuru şartları listelenmiştir. Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli aylığı bağlanacaktır.
Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar,

bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

2020 Kasım engelli maaşları yattı mı

2022 ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

2020 yılında engelli maaşı almak isteyenler engelli maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir araştırması yapıyor. Evrakların en önemlisi ise, sağlık kurulundan engel yüzdesini gösteren rapor geliyor. İşte engelli aylığı başvuru şartları...

2 tane vesikalık fotoğraf
Fakirlik kağıdı
Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt
Mal bildirimi
Dilekçe
Sağlık kurulundan alınan bir rapor

2020 Kasım engelli maaşları yattı mı

2020 ÖZÜRLÜ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Özürlü aylığı yaş ve engel durumuna göre kişilere verilir. İşte 2020 özürlü aylığı kimlere verilir listesi:

%40-69 Özürlü aylığı:
18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
%40-%69 arası özürlü olan,
%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı;
18 yaşından büyük olan,
%70 ve üzeri özürlü olan,
Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan
Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2013 İkinci altı ayı 243,43 TL) az geliri olan kişilere bağlanır.


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