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Engelli vatandaşlar için emeklilik avantajı! İşte maaş ve şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Engelli bireylerin toplum içerisinde dezavantajlı durumlar yaşaması kanayan sosyal bir yaradır. Engelli vatandaşlara bu sosyal eşitsizliğin giderilmesi adına pek çok alanda haklar tanınmıştır. Özellikle engelli bireylerin istihdamını arttırmak için özel düzenlemeler getirilmiştir. Sigortalı olarak çalışmasından doğan emeklilik hakkı kapsamında engelliler için önemli maddeler bulunur.

Engelli vatandaşlar için emeklilik avantajı! İşte maaş ve şartlar...

Engelli bireylerin toplum içerisinde dezavantajlı durumlar yaşaması kanayan sosyal bir yaradır. Engelli vatandaşlara bu sosyal eşitsizliğin giderilmesi adına pek çok alanda haklar tanınmıştır. Özellikle engelli bireylerin istihdamını arttırmak için özel düzenlemeler getirilmiştir. Sigortalı olarak çalışmasından doğan emeklilik hakkı kapsamında engelliler için önemli maddeler bulunur.

Sosyal Güvenlik Kurumuna tescillenen sigortalılık halleri kapsamında çalışan vatandaşların maaşlarından her ay gelir vergisi kesilir. En az yüzde 40 engellilik oranına sahip vatandaşların sigortalı olarak bir işte çalışmasından elde ettikleri maaş için herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Ayrıca engelli çalışanlar emeklilik için bazı avantajlara da sahiptir. Peki, engelli emekli maaşı nasıl alınır? Engelli emekli maaşı ne kadar? Şartları nelerdir? İşte, engelli emekli maaşına dair merak edilen detaylar...

ENGELLİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

  • Vatandaşların engelli emeklilik maaşından yararlanabilmesi için tam teşekküllü ve yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından rapor alması gerekir. Bu rapor içerisinde engel durumu tescil edilmeli ve oranı açıkça belirtilmelidir.
  • Engelli emeklilik maaşını, kişinin sigorta başlangıç tarihi ve engel oranına göre ödenen prim miktarı etkiler. Sigorta başlangıç tarihi için 2008 milat olarak kabul edilir. 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar ile sonrasında olalar için emeklilik yolunda başka kriterler geçerli olur.
  • Engelli bireylerin mutlaka SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından birine mensup olarak çalışması gerekir.
  • Engelli emekliliği için engel teşkil eden durumun işte başlangıçtan önce yaşanmış olması şarttır. Çalışma hayatı sırasında hastalık, kaza ya da rahatsızlıktan dolayı emekli olunması malulen emeklilik çerçevesinde değerlendirilir.

ENGEL ORANINA GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

%40 ile %59 arasında engel oranına sahip vatandaşlar üçüncü derece engelli, %60 ile %79 arasında engel oranına sahip vatandaşlar ikinci derece engelli, %80 ve üzerinde engel oranına sahip vatandaşlar birinci derece engelli olarak belirlenmiştir.

Birinci derece (%80 ve üzerinde) engelli olan vatandaşlar için sigorta başlangıç tarihine bakılmadan 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim ödemesi şartı konulmuştur.

İkinci derece (%60 ile %79 arasında) engelli olan vatandaşlar için sigorta başlangıç tarihi etkileyen bir faktördür.

  • 5 Ağustos 1991 ve öncesi: 15 yıl sigortalık süresi ve 3600 prim günü,
  • 6 Ağustos 1991 ile 5 Ağustos 1994 tarihleri arasında: 15 yıl 8 aylık sigorta süresi ve 3680 prim günü,
  • 6 Ağustos 1994 ile 5 Ağustos 1997 tarihleri arasında: 16 yıl 4 aylık sigorta süresi ve 3760 prim günü,
  • 6 Ağustos 1997 ile 5 Ağustos 2000 tarihleri arasında: 17 yıl sigorta süresi ve 3840 prim günü,
  • 6 Ağustos 2000 ile 5 Ağustos 2003 tarihleri arasında: 17 yıl 8 aylık sigorta süresi ve 3920 prim günü,
  • 5 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında: 18 yıl sigorta süresi ve 4000 prim günü şartlarının tamamlanması gereklidir.

Üçüncü derece (%40 ile %59) engelli olan vatandaşlar için sigorta başlangıç tarihi oldukça önemlidir.

  • 5 Ağustos 1991 ve öncesinde: 15 yıl sigortalık süresi ve 3600 prim günü,
  • 6 Ağustos 1991 ile 5 Ağustos 1994 tarihleri arasında: 16 yıl sigorta süresi ve 3760 prim günü,
  • 6 Ağustos 1994 ile 5 Ağustos 1997 tarihleri arasında: 17 yıl sigorta süresi ve 3920 prim günü,
  • 6 Ağustos 1997 ile 5 Ağustos 2000 tarihleri arasında: 18 yıl sigorta süresi ve 4080 prim günü,
  • 6 Ağustos 2000 ile 5 Ağustos 2003 tarihleri arasında: 19 yıl sigorta süresi ve 4240 prim günü,
  • 5 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında: 20 yıl sigorta süresi ve 4400 prim günü şartlarının doldurulması beklenir.

ENGELLİ EMEKLİ MAAŞI NE KADARDIR?

Vergi indirimi hakkından yararlanarak erken emeklilik hakkına kavuşan engelli vatandaşların maaşları aylık kazançlar baz alınarak hesaplanır.

l SSK emeklisi olan engelli bir vatandaş en az 1500 TL,
l Emekli Sandığı emeklisi olan engelli bir vatandaş 1900-2100 TL arasında emekli maaşı alabilir.

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Engelli bireyler, sosyal güvenlik kurumu,

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