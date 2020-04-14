Engelli vatandaşlar için emeklilik avantajı! İşte maaş ve şartlar...

Engelli bireylerin toplum içerisinde dezavantajlı durumlar yaşaması kanayan sosyal bir yaradır. Engelli vatandaşlara bu sosyal eşitsizliğin giderilmesi adına pek çok alanda haklar tanınmıştır. Özellikle engelli bireylerin istihdamını arttırmak için özel düzenlemeler getirilmiştir. Sigortalı olarak çalışmasından doğan emeklilik hakkı kapsamında engelliler için önemli maddeler bulunur.

Sosyal Güvenlik Kurumuna tescillenen sigortalılık halleri kapsamında çalışan vatandaşların maaşlarından her ay gelir vergisi kesilir. En az yüzde 40 engellilik oranına sahip vatandaşların sigortalı olarak bir işte çalışmasından elde ettikleri maaş için herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Ayrıca engelli çalışanlar emeklilik için bazı avantajlara da sahiptir. Peki, engelli emekli maaşı nasıl alınır? Engelli emekli maaşı ne kadar? Şartları nelerdir? İşte, engelli emekli maaşına dair merak edilen detaylar...

ENGELLİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Vatandaşların engelli emeklilik maaşından yararlanabilmesi için tam teşekküllü ve yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından rapor alması gerekir. Bu rapor içerisinde engel durumu tescil edilmeli ve oranı açıkça belirtilmelidir.

Engelli emeklilik maaşını, kişinin sigorta başlangıç tarihi ve engel oranına göre ödenen prim miktarı etkiler. Sigorta başlangıç tarihi için 2008 milat olarak kabul edilir. 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar ile sonrasında olalar için emeklilik yolunda başka kriterler geçerli olur.



Engelli bireylerin mutlaka SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından birine mensup olarak çalışması gerekir.

Engelli emekliliği için engel teşkil eden durumun işte başlangıçtan önce yaşanmış olması şarttır. Çalışma hayatı sırasında hastalık, kaza ya da rahatsızlıktan dolayı emekli olunması malulen emeklilik çerçevesinde değerlendirilir.

ENGEL ORANINA GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

%40 ile %59 arasında engel oranına sahip vatandaşlar üçüncü derece engelli, %60 ile %79 arasında engel oranına sahip vatandaşlar ikinci derece engelli, %80 ve üzerinde engel oranına sahip vatandaşlar birinci derece engelli olarak belirlenmiştir.