FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Engelli vatandaşların ailelerine verilen evde bakım yardım ücretlerine zam

Engelli vatandaşların ailelerine verilen evde bakım yardım ücretlerine zam

21.02.2025 23:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verdiği talimatla, engelli vatandaşların ailelerine verilen evde bakım yardım ücretlerine zam geldi.

Engelli vatandaşların ailelerine verilen evde bakım yardım ücretlerine zam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, engelli vatandaşların evde aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan Evde Bakım Yardımı'nın aylık tutarını 10 Bin 125 TL'ye yükselttiğini açıkladı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." ifadelerini kullandı.

2024'TE 54,7 MİLYAR LİRA DESTEK VERİLDİ

Evde bakım yardımının aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirme amacını taşıdığını belirten Göktaş, bu yardımdan faydalanan Yalçınkaya ailesini ziyaret ettiğini de duyurdu.

FSFG

Bakan Göktaş, "Bu ay 541 bin vatandaşımıza toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. 2024 yılında ise 54,7 milyar lira destek sağladık." diye konuştu.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındıSPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı
Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!
Anahtar Kelimeler:
aile ve sosyal hizmetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakemler korkuyor! Çok önemli bir hakemimizle konuştum...

Hakemler korkuyor! Çok önemli bir hakemimizle konuştum...

SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!

3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!

Maydonoz Döner'e kayyum atandı!

Maydonoz Döner'e kayyum atandı!

Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!

Borsa İstanbul'da akşam saatlerinde sert düşüş!

Darphane bazı madeni paraların üretilmediğini açıkladı

Darphane bazı madeni paraların üretilmediğini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.