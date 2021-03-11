Engellilere hibe başvurusu nasıl yapılır? Engellilere 65 bin TL hibe başvuruları e-Devlet’ten

Yaptığı yazılı açıklamayla engellilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği başvurularının başlatıldığını belirten Selçuk, engelli vatandaşların evlerinden çıkmaya gerek olmadan e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini söyledi. Selçuk, bu vesileyle daha çok sayıda engelli vatandaşların girişimciliğine destek olmayı hedeflediklerini vurguladı.

ENGELLİLERE 65 BİN TL HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

65 bin Türk lirasına kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şimdiye dek elden teslim edilen proje başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Yaptığı yazılı açıklamada, 65 bin Türk lirası kadar engelli vatandaşlara hibe desteği sağladıklarını yineleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ’engelli hibe desteği’ başvurularının bu sene artık e-Devlet üzerinden yapılacağını vurguladı

2014’ten beri kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşları desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlatan Selçuk, bu doğrultuda elden ya da posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvurularının engelli vatandaşların evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağladıklarını aktardı. Selçuk, bu vesileyle de daha çok sayıda engelli vatandaşların girişimciliğine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.