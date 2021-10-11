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Engelliye devlet desteği! 9 milyon kişiyi ilgilendiriyor

11.10.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına pek çok destek sağlamaktadır. Engelli maaşından, malulen emekliliğe kadar sağlanan desteklerin ise bazı şartları bulunuyor.

Engelliye devlet desteği! 9 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Ülkemizde 9 milyon engelli vatandaş bulunuyor. Devlet, engelli vatandaşlara yönelik pek çok destek sağlıyor. İstihdamdan, prim teşvikine; evde bakım parasından engelli aylığına kadar birçok destek mevcut. Bu desteklerle ilgili olarak ise merak edilen pek çok soru bulunuyor. Kimlerin bu desteklerden yararlanabileceğinden, aranan şartlara kadar olan sorularınızın yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz.

ENGELLİLERE SAĞLANAN DESTEKLER NELERDİR?

Devlet, engelli bireylere pek çok destek sağlıyor. Bu desteklerden engelli bireylerin istihdamını artırmak adına sosyal güvenli başta olmak üzere, prim teşviki, evde bakım parası, engelli aylığı, MTV, KDV, ÖTV vergilerinde avantaj, ücretsiz toplu taşıma, demiryolu ve havayolu uçuşlarında indirim, emlak vergisi indirimi bu desteklerin başında yer alıyor.

ENGELLİLERE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Devlet tarafından desteklerin başında gelen malulen emeklilik için sigortalıyken çalışma gücünde iş kaybı yaşanmasına bakılıyor. Hastanelerden alınan engelli raporundaki orana göre en az 15 yıl çalışıp 3600 gün prim ödeyenlere emeklilik bağlanıyor.

ENGELLİ İSTİHDAM EDEN PRİM TEŞVİKİ

Devlet istihdamı artırmaya yönelik de çeşitli destekler sağlıyor. Örneğin engelli istihdam eden işverenlere prim teşviki uyguluyor. Bunun yanı sıra engelli iş ve işyeri kurma projelerine de destek sağlanıyor.

ENGELLİ AYLIĞI NASIL BELİRLENİR?

Devlet, engellilere aylık da bağlamaktadır. Bu aylık hanenin toplam gelirini, hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı aranıyor. Kişinin engel durumunu gösteren hastane raporuna da bakılıyor. Maaş ödemeleri ise aylık olarak gerçekleştiriliyor.

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ERKEN EMEKLİLİK

Bakıma muhtaç, ağır engelli çocuğu bulunan ebeveynler için de bazı destekler bulunuyor. Bunlardan biri de erken emeklilik. Ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 1 Ekim 2008’den sonra yatan sigorta primlerinin dörtte biri ayrıca prim olarak ilave ediliyor. Böylece emeklilik yaşı da düşürülüyor. Yine bu destekten de yararlanmak için çocuğun ağır engelli raporu alması şartı bulunuyor.

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