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Enpara çöktü mü? Siteye erişim sorunu yaşanıyor

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.04.2025 17:27
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Enpara'nın mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunu artarken kullanıcılar neden açılmadığını merak ediyor. 14 Nisan Pazartesi günü Enpara'da teknik sorunlar sonrasında müşteriler çözüm için destek ekipleri ile iletişime geçti. Destek ekiplerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

Enpara çöktü mü? Siteye erişim sorunu yaşanıyor

Enpara mobil uygulamasındaki arızayla beraber kullanıcılar mobil uygulamaya giriş yapamadı. Birçok QNB Finansbank mobil bankacılık uygulaması kullanıcısı Enpara çöktü mü sorusunu soruyor. Uygulamaya erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, mobil bankacılık giriş problemlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Akşam saatlerinde başlayan teknik problem sonrasında düzeleceği saatle ilgili açıklama bekleniyordu. Ekipten beklenen açıklama geldi.

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ?

14 Nisan Pazartesi günü QNB Finansbank mobil uygulamasında yaşanan teknik arızanın ardından kullanıcılar erişim yapamadığını dile getirdi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından ekiplerden açıklama geldi.

Destek ekipleri "Konu bilgimiz dahilinde en kısa sürede problem giderilecek." açıklaması ile sorunun kısa sürede çözüleceğini belirtti.

ENPARA EFT SORUNU

14 Nisan Pazartesi günü Enpara'da yaşanan teknik arıza sonrasında kullanıcılar sorun yaşadığını belirtti. Müşteri yorumlarına göre uygulamada sorun olduğu ve EFT yapılamadığı belirtildi.

Meydana gelen arızanın ekibin bilgisi dahilinde olduğu da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
banka mobil uygulama para
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