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EPDK 2021 yılı için son kaynak tedarik tarifesini değiştirmedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarı 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik yıllık 50 milyon kilovatsaat, diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 7 milyon kilovatsaat olarak belirlendi.

EPDK 2021 yılı için son kaynak tedarik tarifesini değiştirmedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılında mesken tüketici grubu için 50 milyon kWh/yıl, diğer tüketici grupları için 7 milyon kWh/yıl olarak belirlenen son kaynak tedarik tarifesinin 2021 yılı için de uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre, bu kapsamda, 2020 yılı için Kurulca Belirlenen Katsayı (KBK) da değiştirilmedi. 2020 yılı için 1.0938 olarak belirlenen KBK, 2021 yılı için de geçerli olacak.

Son kaynak tedarik tarifesi, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu halde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere enerji tedarikine ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeriyor.

KAYNAK:AA

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