EPDK 21 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 11 üretim lisansı ve 2 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı, 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken 1 şirketin mevcut iletim lisansı süresi uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır