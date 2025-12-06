FİNANS

EPDK 21 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 21 şirkete lisans verirken 3 şirketin lisansını sonlandırdı, 2 lisansı iptal etti, 1 şirketin lisans süresini uzattı.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 11 üretim lisansı ve 2 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı, 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken 1 şirketin mevcut iletim lisansı süresi uzatıldı.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken 1 şirketin mevcut iletim lisansı süresi uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.

Anahtar Kelimeler:
EPDK
