EPDK Başkanı'ndan doğalgaz faturası açıklaması

İstanbul'da doğal gaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,bir televiyon kanalında açıklamalarda bulundu. Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Bize vatandaşlardan yoğun bir şekilde şikayet geldi. Faturaları inceleyince bir takım bulgular elde ettik. 25 ile 35 gün arasında okunması gereken faturaların 55 günde okunduğunu gördük. Burada vatandaşların bir mağduriyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili soruşturma başlattık, kayıtsız kalamazdık. İGDAŞ yıllardır bu sektörün öncülerinden olan bir kurum. İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Faturalar eğer şartlar nedeniyle belirlenen sürede okunmuyorsa geçen yılın aynı dönemine ait fatura gönderilmeliydi. Fazla alınan tutarların vatandaşlara iade edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bu konuya müdahil olacağız ve İGDAŞ cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Şu anda başka illerden gelen bir şikayet söz konusu değil. Eğer böyle bir şikayet söz konusu olursa gerekli müdahaleler yapılacak. Vatandaşlarımız bize tüm şikayetlerini iletebilirler. TÜKETİCİ BAŞVURU MERKEZ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Pandemi ya da sokağa çıkma yasağı bahaneleri ileri sürerlerse bu geçerli değil. EPDK bununla ilgili de bir düzenleme yaptı. Bir önceki yılın aynı döneme ait tüketiminin ortalamasını tahakkuk ettirebilirlerdi" dedi. Vatandaşlar da gelen faturalardan şikayet etti. 35 GÜNDE OKUNMASI GEREKEN FATURA 40 GÜNÜN ÜZERİNE ÇIKTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) İstanbul'dan gelen yüksek fatura şikayetlerinin tek tek incelendiği ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğinin tespit edildiği açıklandı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise vatandaşlardan bu konuda çok sayıda şikayet aldığını belirterek, "Azami 35 günde okunması gereken faturaların 40 günün üzerine çıkarılarak okunması ile dağıtım şirketi abonelere yüksek faturalar gönderdi. Okunma süresinin uzunluğu ile birlikte faturalar da kabardı. Bu nedenle tepki gösteren aboneler de EPDK'ya şikayet yağdırdılar. EPDK'da incelemeye aldı. Mevzuata aykırı okuma gün sayısına riayet edilmediğinden ve daha uzun süreli okuma yapıldığı için yüksek fatura çıkaran dağıtım şirketine bir yaptırım uygulanacak. Bu noktada esas olan bu yüksek faturaları ödeyemeyen abonelerin hizmetinin kesilip kesilmeyeceğidir" dedi.