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EPDK Başkanı'ndan faturalarla ilgili önemli açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2020 11:21 | Son Güncelleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "İGDAŞ tarafında mevzuata aykırı fatura düzenlenmiş. 75 günlük fatura kesilmiş. Güvensiz bir ortamda hizmetin yürütülmesi mümkün değil." dedi.

EPDK Başkanı'ndan faturalarla ilgili önemli açıklama

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, İGDAŞ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz. 75 günlük fatura düzenlenmiş, böyle bir şey kabul edilemez.

"YANLIŞ FATURALARI ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLLER"

Bizim harekete geçmemizin nedeni, faturaların iptal edilmesi için. Faturalar ödendikten sonra biz bu hakkaniyetsiz durumu giderememiş oluruz. Bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller. Doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre.

Her bir faturayı ayrı ayrı inceleriz. Akıllarında soru olanlar fotoğraflarını çekip faturaları bize göndersinler. Hangi şirket olursa olsun, tüm şirketleri inceliyoruz. Şu ana kadar düne kadar şikayet gelmemişti. Gelirse harekete geçer, soruşturma açarız. Dün bize gelen bine yakın şikayet oldu. 6.5 milyon abone var. Türkiye'nin 3'te 1'i kadar. Hiçbir firmanın bunu yapmaya hakkı yok. Bir siyasetçi İGDAŞ itibarızlaştırılıyor dedi. Bunu siyasete çekmek çok yanlış. Yanlışı EPDK mı yaptı? Açık, net, faturalar ortada. Süreci yakından takip ediyoruz. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar.

Faturayı ödeyenlerle ilgili soruşturmalar sürüyor. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetini de gidereceğiz. Gerekirse haksızlıklar varsa iadeleri sağlayacağız. Yasal faizi ile mahsup ettireceğiz."

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